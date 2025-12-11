Tužiteljka demantuje direktora policije, opet tvrdi da su je policajci odvratili od uviđaja

Nedić Isailović izjavila je za Danas da je „razočarana“ izjavom direktora policije.
„Najpre iz razloga što je za događaj saznao iz medija, a potom i što je izneo činjenice kojima ukazuje da policija ipak u predkrivičnom postupku odlučuje kada će dežurnog tužioca kontaktirati, da li će to učiniti i, u krajnjem slučaju, da li će postupiti po nalogu tužioca“, kazala je tužiteljka.
Ona je navela da je u konkretnom slučaju policija morala da postupi po nalozima tužioca, a da je umesto da blagovremeno izvrši uviđaj „bukvalno bila otpraćena iz stanice policije nakon sat vremena“.
„U tom trenutku, a kako sam navela u službenoj belešci, vršenjem ove hitne i neodložne radnje verujem da bismo rasvetlili ovo krivično delo i ne samo to krivično delo, već sam procenila da smo uviđajem mogli rasvetliti i druga krivična dela za koja sam imala sumnje da su se tamo dogodila“, kaže tužiteljka.
(Beta)
