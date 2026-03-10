Tužiteljka Janićijević: Rad na više od 200 predmeta zaustavljen jer Srbija nema tužioca u Evrodžastu

Tužiteljka Gordana Janićijević izjavila je danas da je Srbija trenutno u Evrodžastu uključena u rad u više od 200 predmeta, ali da je danom isteka mandata tužioca za vezu pri ovoj organizaciji, rad na tim predmetima zaustavljen.

Janićijević, koja je donedavno obavljala funkciju tužioca za vezu pri Evrodžastu, kazala je za Insajder da su predmeti u Eurodžastu kompleksni, da uključuju više država, domaćih organa, primenu posebnih dokaznih radnji istovremeno na teritoriji više država, te da u tom smislu zahtevaju kompleksno koordinisano postupanje nadležnih u više zemalja.

Prema njenim navodima, na predlog članica EU, a po deljenju poverljivih informacija sa kancelarijom tužioca za vezu, zatraženo je uključivanje domaćih organa, u ovom slučaju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u formiranju timova u aktuelnim slučajevima organizovanog kriminala, visoke korupcije i slučajeva značajnijeg pranja novca.

„Trenutno je u toku formalizovanje ove saradnje gde je Srbiji ponuđena sva pomoć u realizaciji ovih izuzetno osetljivih i važnih predmeta. Nismo u mogućnosti, zbog zaštite interesa postupaka, da podelimo informaciju o kojim predmetima, licima, grupama i načinima pranja novca stečenog kriminalom je reč“, navela je u pisanoj izjavi.

Ocenila je da je razumljiv interes da se te istrage dalje ne razvijaju, te dodala da ne iznenađuje odbijanje pojedinih članova Visokog saveta tužilaštva (VST) da uspostave kontinuitet u radu kancelarije.

VST nije produžio mandat u Evrodžastu tužiteljki Janićijević, niti je izabrao nekog drugog na tu poziciju.

Evrodžast je organizacija koja ne sprovodi sopstvene istrage, već koordinira saradnju između tužilaštava različitih zemalja članica.

(Beta)

