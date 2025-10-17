Tužiteljka Paunović: Izbori za Visoki savet tužilaštva važni za budućnost srpskog pravosuđa

Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović ocenila je danas da će predstojeći izbori za Visoki savet tužilaštva (VST), zakazani za 23. decembar, biti ključni za buduće funkcionisanje pravosudnog sistema u Srbiji.

Ona je za dnevni list Danas kazala da nikad nije bilo više posla za one koji se bave krivičnim predmetima i da je zato neophodno da ljudi koji biraju tužioce budu stručni i nezavisni.

„Dosadašnji sastav članova VST i Visokog saveta sudstva (VSS) nije pokazao svoju samostalnost i nezavisnost. Kad to kažem, pre svega mislim na pritiske izvršne vlasti. Ne treba očekivati nikakve pompezne promene“, kazala je penzionisana tužiteljka.

Po njenim rečima, zabrinjavajuće je što jedna GONGO organizacija, nastoji da nametne svoje kandidate na izborima za VST.

„Kada je reč o kandidatima koje protežira Vrhovna javna tužiteljka, treba ih uzeti sa rezervom, jer je njen uticaj u konkretnom telu direktan“, navela je Paunović.

