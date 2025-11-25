Tužiteljka Paunović: Prihvatila bih poziv da budem na studentskoj listi

Javna tužiteljka u penziji Jasmina Paunović izjavila je danas da bi, prihvatila poziv studenata da bude na njihovoj izbornoj listi.

„Ukoliko bih poziv dobila – naravno. I ne samo ja, nego smatram da je to obaveza svih nas slobodnomislećih ljudi i ljudi koji smo gradili život, porodicu i karijeru u ovoj zemlji“, kazala je ona u podkastu „Svedok vremena“.

Smatra da je to pravi trenutak da se „svi zajedno ujedinimo i da tražimo bolje sutra upravo za tu decu“.

Istakla je da studentima treba „pružiti ruku i dati vetar u leđa“, kako bi stvorili Srbiju onakvu kakvu oni žele.

Navela je i da „kandidati treba da budu ljudi kojima je stalo grade bolju budućnost u zemlji te da uopšte nije bitno ko je na listi“.

„S druge strane, ne sumnjam da su oni dobro procenili ko je na njihovoj listi, ali smatram da su kao mladi ljudi, kao građani ove zemlje kojima je stalo da ostanu u ovoj zemlji, sami znali da procene kvalitet ljudi koje su stavili na listu“, rekla je Paunović.

Prema njenim rečima, svi koji su se našli na studentskoj listi treba da pomognu studentima.

„Ne da budu ti koji će da se mešaju u njihov rad, u njihove želje i njihova stremljenja, nego naprotiv – da svojim iskustvom i znanjem koje su stekli ovde, u ovoj zemlji, pomognu da se ova zemlja razvija onako ta mlada deca zamišljaju“, navela je Paunović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com