Tužiteljka Savović: Današnja studentska akcija jedan korak ka vladavini prava

„Mi smo svedočili i kupovini glasova i pritiscima i ucenama, uvozu glasača, i veliki broj građana smatra da ono što sada gledamo i u Skupštini Srbije i u lokalnim skupštinama nije pravi odraz volje građana“, kazala je ona za televiziju N1.

Dodala je da je odlaganje izbora „odraz nemoći“ vladajuće stranke i da „ne postoji podređenost izvršne vlasti zakonu“.

„Glavni javni tužioci su oni koji i dalje zavise od vlasti, raniji izbori su ih još više činili takvim, jer ih je predlagala Vlada Skupštini Srbije, oni jesu eksponenti vlasti i očekujem u budućnosti da će na tim mestima biti ljudi koji više poštuju Ustav i zakon i primenjuju ga jednako na sve“, rekla je Savović.

Studenti u blokadi danas prikupljaju potpise za, kako su naveli, odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, a građani svoje potpise mogu da ostave na više od 400 štandova u više od 100 gradova i opština širom Srbije.

(Beta)

