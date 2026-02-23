Tužiteljki Bojani Savović stiglo preteće pismo

Sudija i predsednik Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) Aleksandar Trešnjev kazao je da je tužiteljki Bojani Savović danas poslato preteće pismo u kome je navedeno - "pazi šta radiš sledećih 40 dana".

On je za N1 ocenio da je „to rezultat hajke koja se vrši prema onima koji javno istupaju“, te da su „u potpisu, naravno, nekakve patriote“, piše na sajtu televizije.

„Ne opominje se tim pismom Bojana Savović, već i sve druge sudije i tužioci koji hoće javno da govore“, naveo je Trešnjev, inače sudija Višeg suda u Beogradu.

Istakao je da se vrši velika hajka u javnosti, te ocenio -„ne da bi se uplašile pojedine sudije i tužioci koji istupaju, nego da bi se drugi obeshrabrili da istupe u javnost“.

Upitan da li veruje predsednici skupštine Ani Brnabić kada nudi dijalog, Trešnjev je kazao da ne može da joj veruje, jer je, kako je dodao, „dijalog trebalo da prethodi donošenju zakona koji dubinski zadiru u samostalnost tužilaštva“.

„Morala je da prethodi analiza, ozbiljna argumentacija, javna rasprava pa tek onda da se zakoni donesu, sada više dijalog nema nikakvog smisla“, kazao je.

Ukazao je i da se „sada Društvo sudija potura kao neko ko je kredibilan sagovornik“ i, kako je ukazao, „neko ko bi trebalo da da legitimitet izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za ono što je već učinjeno“.

Brnabić je ranije danas kazala da je vlast spremna da razgovara o kritikama koje su se čule u ovdašnjoj javnosti o „Mrdićevim zakonima“ i da će se nešto može menjati u njima, „ako je potrebno“.

„Danas sam ovde da kažem da sam spremna da o tome razgovaramo“, rekla je Brnabić, na tribini „Doprinos jačanju kulture dijaloga – pravosudni zakoni“, u organizaciji Društva sudija Srbije.

(Beta)

