Tuzla: Najmanje devet osoba smrtno stradalo u požaru u Domu penzionera

Prema poslednjim informacijama u požaru u Domu penzionera u Tuzli smrtno je stradalo najmanje devet osoba, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i znatno veći, objavio je sarajevski portal Raport.

Veliki broj povređenih prevezen je na Univerzitetski klinički centar Tuzla, gde im se ukazuje hitna medicinska pomoć.

Među povređenima su i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona i specijalne policije, koji su se nagutali dima prilikom evakuacije stanara.

Vatrogasci su i dalje na terenu.

Požar je izbio nešto pre 21.00 časova u jednom od apartmana na višem spratu zgrade, odakle se vatra brzo proširila i zahvatila veći deo objekta.

Iz zgrade kulja gusti dim, a kako navodi ovaj portal, svedoci opisuju jezive prizore i pozive u pomoć.

Na terenu su vatrogasne jedinice iz Tuzle, Živinica, Lukavca, Kalesije i Srebrenika, kao i sedam vozila hitne pomoći i brojne policijske patrole koje učestvuju u evakuaciji i spašavanju.

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić sinoć je izrazio saučešće porodicama nastradalih i ponudio pomoć državnih institucija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com