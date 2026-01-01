U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

Redovni lokalni izbori u Srbiji u 2026. godini biće održani u 10 mesta, a prema najavama predstavnika vlasti, tokom godine bi mogli da budu održani i vanredni parlamentarni i vanredni predsednički izbori.

Redovni lokalni izbori, koji bi trebalo da budu održani u prvoj polovini godine, biće održani u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka, kao i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

Novinska agencija Beta je pokušala da dobije odgovor od predsednice skupštine Srbije Ane Brnabić, nadležne za raspisivanje lokalnih izbora, da li je poznato kada će ti izbori biti održani, ali odgovor nije stigao do objavljivanja teksta.

Prethodni lokalni izbori u tim mestima održani su 3. aprila 2022. godine, a prema Zakonu o lokalnim izborima, rok za raspisivanje novih je najranije 150 dana, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika.

Izbore raspisuje predsednik skupštine Srbije, a od dana raspisivanja lokalnih izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana.

U aprilu 2022. godine, lokalni izbori održani su i u Doljevcu, Medveđi, Sečnju i Beogradu, ali su u tim mestima u međuvremenu održani vanredni izbori u 2023, 2024. i 2025. godini, pa sada ne dolaze redovni.

Za sada nije poznato da li će uz redovne izbore u tim mestima, biti raspisani i vanredni lokalni izbori u drugim gradovima i opštinama, na šta takođe nije stigao odgovor od predsednice parlamenta.

Potencijalno, novi izbori mogli bi da budu održani i u Zaječaru, gde je nakon junskih izbora 2025. godine, lokalni sud presudio da mandati odbornika nisu verifikovani na zakonit način, pa je uveden Privremeni organ grada dok se čeka konačna odluka Ustavnog suda.

Kada su u pitanju redovni predsednički izbori, oni bi trebalo da budu održani na proleće 2027. godine, a parlamentarni – 2028. godine, ali predstavnici vlasti, na prvom mestu predsednik države Aleksandar Vučić, pominju da bi vanredni izbori mogli da budu održani 2026. godine, najverovatnije decembru, ali kao opciju ostavljaju i maj.

Vučić je 1. decembra 2025. godine izjavio da je Srbija „ušla u izbornu godinu“ i da je samo pitanje da li će uz parlamentarne biti održani i predsednički izbori.

„Ušli smo u izbornu godinu, najkasnije u roku od godinu dana imaćemo izbore“, rekao je Vučić tada novinarima.

On je više puta ponavljao da Ustav Srbije neće biti menjan kako bi ponovo mogao da se kandiduje za predsednika Srbije, jer mu ističe drugi petogodišnji mandat, ali u svojim izjavama ne precizira da li bi mogao ponovo da bude premijer, što je funkcija koju je obavljao od 2014. do 2017. godine.

Studenti u blokadi, koji duže od godinu dana protestuju od pogibije 16 osoba u padu nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu, od maja 2025. godine traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Oni su 28. decembra u više od 100 gradova i opština širom Srbije, u okviru akcije „Raspiši pobedu“, prikupili, kako tvrde, više od 393.000 potpisa građana koji podržavaju njihov zahtev za raspisivanje izbora.

