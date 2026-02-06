U akciji ICE u Americi uhapšeno još dvoje državljana BiH

Ministarstvo nacionalne bezbednosti SAD ažuriralo je statistiku uhapšenih državljana drugih zemalja koji su u Americi optuženi za teška krivična dela, a među novim imenima na listi se nalaze i dve osoba iz Bosne i Hercegovine, preneli su sarajevski mediji.

Navodi se da su u poslednjim akcijama Agencije za imigracije (ICE) i Granične patrole SAD-a uhapšeni Brankica Janković i Armin Smajilović.

Janković je uhapšena u gradu Nešvil, u saveznoj državi Tenesi, a ona se sumnjiči za posedovanje narkotika i neodobreni boravak na tuđem posedu.

Smajilović je takođe uhapšen u Nešvilu, a on se tereti za ubistvo s predumišljajem.

Na listi, koju su nazvali „Najgori od najgorih“ (Worst of the wors) odranije se nalazi 11 osoba koje imaju pasoš BiH ili su poreklom iz ove zemlje.

To su Jeton Bitići, Admir Vele, Safet Avdulahaj, Demir Kećo, Gordana Juhić, Mirdal Lipljanac, Adnan Sinanović, Kemal Dugalić, Ermin Šarić, Denisa Alimanović i Hata Šarić.

Oni se terete za brojna teška krivična dela, od napada, posedovanja i prodaje narkotika do krađa i pranja novca.

Još nije poznato da li će ove uhapšene osobe biti deportovane u BiH i gde se trenutno nalaze, naveli su sarajevski mediji.

