U akciji preko Interpola u 119 zemalja uhapšeno 3.700 osumnjičenih za trgovinu ljudima

U saopštenju se navodi da je 14.000 policajaca sprovelo operaciju pod nazivom „Libertera III“ između 10. i 21. novembra.
Operacija u 119 zemalja rezultirala je sa 3.744 hapšenja, zaštitom 4.414 potencijalnih žrtava i otkrivanjem 12.992 osobe uhvaćene u šemama ilegalne migracije.
Vlasti su pokrenule oko 720 novih istraga, po podacima Interpola.
„Kriminalne bande se razvijaju, koriste nove rute, digitalne platforme i ranjive populacije. Identifikacija ovih obrazaca omogućava organima za sprovođenje zakona da predvide pretnje, ranije poremete mreže i bolje zaštite žrtve“, rekao je generalni sekretar Interpola Valdesi Urkiza.
Interpol je istakao slučajeve koji uključuju Južnoamerikance i Azijce u Africi, rekavši da se čini da je došlo do promene u načinu trgovine ljudima koja je u suprotnosti sa ranijim obrascima.
(Beta)
