U Arhivu Jugoslavije u Beogradu otvorena izložba povodom 70 godina prijateljstva Srbije i Kine

U Arhivu Jugoslavije predstavljena je izložba „Beograd – Peking 70, godina prijateljstva i saradnje naroda Srbije i Kine“.

Kineski ambasador Li Ming je na obeležavanju sedam decenija diplomatskih odnosa između dve zemlje, izjavio da je ta zemlja spremna da bliže radi sa Srbijom na otvaranju novog poglavlja saradnje.

Osvrnuo se na zvanično uspostavljanje diplomatskih odnose Kine i SFR Jugoslavije 1955. godine i na dve posete predsednika Kine Si Đinpinga Srbiji i posete Kini predsednika Aleksandra Vučića.

„„Ponosan sam na uspostavljanje zajednice sa zajedničkom budućnošću između Kine i Srbije. Ovaj korak postavlja novi model saradnje, ne samo u Evropi, već i na globalnom nivou.“ rekao je ambasador.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da izložba podseća na čuvenu kinesku izreku da putovanje od stotinu milja počinje jednim korakom.

„Izložba nije samo pogled u prošlost, već je i luk koji 1955. godinu povezuje sa današnjim vremenom, u kojem Srbija i Kina stoje jedna uz drugu, povezane dubokim poverenjem i uzajamnim razumevanjem. Odnosi Srbije i Kine dostigli su najviši nivo u istoriji u punom smislu te reči, te naše odnose možemo da nazovemo i više nego prijateljske. Srbija je ponosna što je prvi sveobuhvatni strateški partner Kine u Centralnoj i Istočnoj Evropi i prva zemlja u Evropi koja sa Kinom gradi zajednicu s zajedničkom budućnošću u novoj eri,” rekao je Đurić.

Srbija je, kako kaže, ponosna na činjenicu da se ona i Kina međusobno podržavaju, pa i na planu nemešanja u unutrašnja pitanja i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

“ Srbija će nastaviti da dosledno podržava princip jedna Kine i „jedna zemlja – dva sistema,” kazao je on.

Ističe da su dve zemlje zajedno izgradile saobraćajnice i puteve širom Srbije i da je jedan od simbola saradnje dve zemlje most na Dunavu, koji je i prvi kineski most u Evropi.

Direktor Arhiva Jugoslavije Milan Terzić kaže da su od otvaranja počasnog konzulata Kraljevine Jugoslavije u Šangaju 1933. odnosi Kine i Jugoslavije imali uzlazne i silazne putanje, ali nikada nisu bili prekinuti, što dokumenti i fotografije na izložbi pokazuju.

“O intenzitetu odnosa govore susreti na najvišem vrhu, kakvi su bili poseta jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita 1977. Kini i uzvratna poseta kineskog predsednika Hua Guofenga 1978. s tim je nastavljeno 8otih godina, ali najveći intenzitet tih poseta je u 21 veku.

Autori izložbe su arhivisti Dragan Teodosić i Marko Davidović.

