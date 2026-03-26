U Australiji raste potražnja za gorivom, Vlada očekuje tešku krizu, kazne za poskupljenja

U protekle dve nedelje potražnja na benzinskim pumpama u Australiji porasla je za 25 odsto, a premijer Entoni Albaneze je pod pritiskom da napravi plan za ublažavanje posledica "najveće energetske krize u istoriji", piše britanski list Gardijan.

Zbog porasta potražnje, stotine pumpi širom zemlje su bez jedne ili više vrsta goriva.

U Senatu Parlamenta Australije je danas izglasan set zakona koji za nesrazmerno povećanje cena goriva propisuje kazne do 100 miliona australijskih dolara (oko 60 miliona evra), kao deo vladinih mera da vozače zaštiti od još većeg poskupljenja goriva.

„Trgovci gorivom prijavili su porast potražnje u poslednje dve nedelje od 25 odsto, nakon već značajnog skoka. Delovi poljoprivrednog, teretnog i komercijalnog sektora kupuju više goriva, što je povećalo potražnju na kraći rok“, rekao je izvršni direktor Austral-azijskog udruženja trgovaca naftom Rouan Li.

On je rekao da kada na nekoj pumpi nestane jedne vrste goriva, to je „obično samo privremeno“ i često se problem reši u roku od dva dana.

Očekuje se da će se premijer Albaneze početkom sledeće sedmice sastati sa premijerima australijskih država i glavnim ministrima, kako bi razmotrili plan za ublažavanje krize u snabdevanju gorivom.

Savezna vlada Australije očekuje da će višemesečni poremećaji na tržištu nastati ako se veoma brzo završi rat na Bliskom istoku.

Od početka rata SAD i Izraela sa Iranom, cena nafte referentnog tipa „Brent“ više puta je rasla, i premašila je 100 dolara po barelu.

Cena je donekle pala zbog izjava američkog ministra finansija Skota Besenta i predsednika Donalda Trampa o mogućem kraju rata, ali taj pad nije dugo trajao.

Vlasti Australije za sada ne razmatraju ograničenje kupovine, ali nisu isključene druge mere za smanjenje potrošnje ako se situacija pogorša, kao što su podsticaji za rad od kuće.

Ministar za klimatske promene i energetiku Kris Bouen nagovestio je da bi ograničenje kupovne došlo u obzir samo u „najgorem mogućem scenariju“ – ako bi rat na Bliskom istoku trajao mesecima što bi rafinerijama u Aziji još više otežalo snabdevanje naftom, i samim tim snabdevanje benzinom i dizelom u Australiji.

„Ne mislim da smo stigli do tačke. Ne predviđam da ćemo doći do nje. Ali naravno, suočavamo se sa najvećom energetskom krizom u istoriji i zato, znate, biće potrebno da vlade zajedno rade na razumnom planiranju za nepredviđene situacije“, rekao je Bouen.

Premijeri australijskih država danas su ponovo potvrdili pozive za nacionalno usklađen plan da bi se izbeglo ponavljanje situacije iz vremena pandemije Kovid-19, kada su se širom Australije često primenjivala drugačija ograničenja.

Premijer Novog Južnog Velsa Kristofer Mins je rekao da se 30 odsto benzina u tu državu transportuje iz susednog Kvinslenda, i da postoji potreba za konzistentnim pravilima.

„Verujemo da je potreban nacionalni plan, posebno na granicama. Imamo veliku populaciju na granici sa Kvinslendom i sa Viktorijom, moramo delovati jedinstveno. Nema razloga da se nagoveštava ili implicira da se (razlike u ograničenjima) neće dogoditi“, naveo je Mins.

(Beta)

