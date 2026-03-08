U Bahreinu Iran pogodio pogon za desalinaciju morske vode

Bahrein je danas objavio da je Iran pogodio pogon za desalinaciju morske vode koja se pretvara u pijaću.

To jača strahovanja da civilna infrastruktura može da postane dozvoljena meta u ratu početom američko-izarelskim napadima na Iran pre devet dana.

Predsednik Irana rekao je da će proširiti napade na američke ciljeve širom regiona zbog jakih američko-izraelskih vazdušnih napada na njegovu zemlju.

Zemlje Persijskog zaliva Bahrein, Kuvajt i Ujedinjeni Arapaski Emirati prijavili su danas da su dodatne iranske rakete lansirane ka njima, uključujući nekoliko koje su pogodile nove objekte cviline infrastrukture.

Ujedinjeni Arapski Emirati javili su da je Iran lansirao višeod 100 raketa i dronovoa u novim baražima. Samo su četiri drona pala na neidentifikovane lokacije, saopštilio je Ministarstvo spoljnih poslova Emirata.

Bahrein kaže da Iran neselektivno napada i da je oštetio jedno od njegovih pogona za desalinaciju morske vode. Ta ostrvska zemlja gde je Peta flota Ratne mornarice SAD, jedna je od zemalja koje je Iran gađao dronovima i raketama. Pogođeni su hoteli, luke i stambene kule, a poginula je najmanje jedna osoba.

Napad na pogon za desalinaciju je usledio pošto je Iran saopštio da su SAD u napadu iz vazduha oštetile iransku fabriku za desalinaciju morske vode. Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je rekao da je napad na ostrvo Kešmi u Ormuskom moreuzu prekinuo snabdevanje 30 vodom. On je upozorio da su SAD time postavile presedan.

Ni američka Centralna komanda, ni izraelska vojska nisu odmah reagovali na ove tvrdnje.

Pogoni za desalianciju obezbeđuju vodu milionima stanovnika u regionu i povećava se rizik za više pustinjskih država.

Rat počet 28. februara je stotinama izraelskih i američkih napada iz vazduha uzdrmao globalna tržišta, poremetio vazdušni saobraćaj i oslabio iransko rukovodstvo.

Portparol iranskog pralamenta Mohamad Bager Kalibaf rekao je danas da će uticaj rata na naftnu industriju nastaviti da raste i upozorio da bi uskoro moglo da postane teže i da se proizvodi i da se prodaje nafta.

Neki regionalni proizvođači uključujući Irak već su smanjili proizvodnju usred opasnosti u Ormuskom moreuzu.

„Kada smo napadnuti, nemamo izbora nego da odgovorimo. Što više pritiska vrše na nas, to će naš odgovor naravno biti jači“, rekao je danas Pezeškijan u video-govoru.

„Naš Iran, naša zemlja neće lako da se potčini siledžijstvu, opresiji i agresiji, i nikad to nije činiča“, rekao je iranski predsednik.

Te izjave u mnogo oštrijem i različitom tonu date su danas pošto je prethodnog dana rekao da se izvinjava državama regiona koje je Iran napadao u odgovoru na izraelsko-američku agresiju i pozvao ih da ne učestvuju u američko-izraelskim napadima na njegovu zemlju.

Iako su mnoge zemlje Persijskog zaliva prijavile da su presrele rakete i dronove Irana, Pezeškijan je rekao da Iran ne želi da se bori protiv njih i optužio je SAD da pokušavaju da posvađaju Iran i susede.

Pezeškijan je danas pojačao izjave da Iran neće da se preda uprkos američkim i izraelskim pretnjama, a američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekli su da njihov cilj ostaje zbacivanje iranskog vođstva.

„Mi ne nastojimo da se dogovorimo. Oni bi hteli da se dogovore, mi ne nastojimo to“, rekao je Tramp novinarima u subotu.

Iran je takođe saopštio da su u noćašnjim napadima Irzaela pogođena četiri skladišta nafte i terminal za transfer nafte i da je poginulo četvoro.

Očevici u Teheranu su rekli da je dim od tog požara bio toliko gust da je obuhvatio sever grada gde je skladište nafte i da je igledalo kao da sunce nije izašlo.

Iranski Crveni polumesec je danas saopštio da je oštećeno 10.000 civilnih objekata širom zemlje, uključujući stambene zgradee, škole i zdravstvene objekte. Upozorilo je stanovnike Teherana da se čuvaju otrovnog zagađenja vazduha i „kisele kiše“ zbog izraleskih napada kojima su zapaljena skladišta nafte.

(Beta)

