U Balkanskoj ulici posluje jedini kišobrandžija u Beogradu

U Balkanskoj ulici u staroj radnji za popravku i izradu kišobrana pod nazivom "Kišobrani", posluje jedini kišobrandžija u Beogradu Tatjana Živković.

Zanat je nasledila od majke, koja je prvu radnju otvorila 1969. godine na Dorćolu u Višnjićevoj ulici.

“Bilo nam je lepo 50 godina kada se, ne našom voljom iseljavamo 2019. i preseljavamo ovde, jer smo ovde pronašli svoj lokal, a tamo zbog restitucije smo morali da izađemo, “kazala je.

Kako kaže u Beogradu su bile registrovane tri radnje, u Zmaj Jovinoj ulici, u ulici Generala Ždanova i njihova radnja u Višnjićevoj.

“Sve te tri radnje su imale drugačiju klijentelu i oni su samim tim gde ste vi tako možete i da se ophodite i da uopšte imate takav asortiman robe. Te dve radnje su bile prvenstveno za prodaju novih kišobrana i tu su bile cene i popravke i svega malo veće nego kod nas, što s tiče popravke,” rekla je ona

Živković kaže da su se zanatlije tada lepo slagale i pomagale međusobno.

“ Srećno vreme je bilo tako što smo i mi bili srećniji i drugačiji, i drugačija razmišljanja i drugačiji ljudi, bilo je opuštenije, narod su se družio između sebe. Nekada i sada kao i u svemu pa i ovde to je sve nešto različito, nekada je kišobran bi stvar prestiža, stvar kulture, stvar dostojanstva i uklapali ste kišobran sa rukavicama, tašnom, sve je to imalo svoj stil. Danas je kišobran potrošna roba i danas se menjaju zahtevi potrošača” podsetila je Živković.

Nekada su kišobrani, kako kaže, imali čelične žice i bili su veći nego danas.

“Moj savet za čuvanje i korišćenje kišobrana je sasvim suprotan od onih koje možete da pročitate na razna mesta. Meni je logično da kišobran treba ocediti kada je mokar, iscedite ga, ostavite da se on iscedi, onda da ga otvorite, zašto da ga otvorite, kao prvo neće vam se usmrdeti, neće vam se ubuđati, kao drugo sve te žice, ako su vlažne, u dodiru s platnom puštaju, neke žice rđaju neke žice ne rđaju, znači sve zavisi od materijala i treće je on će se fino rastegnuti i neće vam biti izgužvan” dodala je.

On kaže da je država odbila zahtev da se taj zanat uvrsti u stare zanate, jer „ne radi sve rukama od početka do kraja“, iako je kišobran, po njenim rečima, jedan od retkih delova aksesoara nastao pre nove ere, čija je preteča suncobran.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com