U banjalučkom naselju Drakulić obeležene 84 godine od ustaškog ubijanja više od 2.300 Srba

U banjalučkom naselju Drakulić obeležene su 84 godine od zločina Nezavisne Države Hrvatske (NDH) nad srpskim civilima u selima Drakulić, Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke, kada je 7. februara 1942. godine u jednom danu ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dete.

U crkvi Svetog velikomučenika Georgija vladika marčanski Sava služio je liturgiju, a potom je kod Spomen-kosturnice u Drakuliću služen pomen ubijenim srpskim civilima i položeni su venci i cveće.

Obeležavanju su prisustvovali predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministri u Vladi RS, poslanici u entitetskom parlamentu, kao i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Obraćajući se prisutnima Stevandić je rekao da je Republika Srpska garant da se zločini nad srpskim narodom, poput onog koje su ustaše počinile u Drakuliću, neće ponavljati.

Dodik je naveo da se „ne sme zaboraviti zločin bez presedana, koji treba da bude opomena Srbima da bez svoje države nemaju slobode“.

Prema istorijskim izvorima, koje su preneli banjalučki mediji, konačan plan ubijanja dogovoren je 6. februara 1942. godine u franjevačkom samostanu u banjalučkom naselju Petrićevac.

Glavni organizator zločina bio je ustaški stožernik Viktor Gutić, a izvršili su ga pripadnici Druge čete „Telesnog zdruga Ante Pavelića“ pod komandom natporučnika Josipa Mišlova, uz aktivno učešće franjevačkog kapelana fra Miroslava Filipovića Majstorovića.

Ubijanje je počelo narednog dana rano ujutro u rudniku Rakovac, gde su ustaše ubile 52 od 60 srpskih rudara.

Posle toga, oko 400 pripadnika ustaških jedinica nastavilo je sistematsko ubijanje srpskog stanovništva u selima Drakulić, Šargovac i Motike, idući od kuće do kuće.

Ubijani su isključivo civili – žene, deca i starci, jer su vojno sposobni muškarci u tom periodu uglavnom bili u zarobljeništvu.

U banjalučkim selima Drakulić, Motike i Šargovac i u rudniku Rakovac, prema zvaničnim podacima, ubijeno je najmanje 2.300 ljudi, među kojima 551 dete.

Prvi spomenik žrtvama podignut je 1965. godine, a od 1991. svake prve nedelje pre godišnjice stradanja služi se parastos ubijenim Srbima u naselju Drakulić.

(Beta)

