U Beogradu, Novom Sadu i Nišu 16 minuta tišine u znak sećanja na studentkinju Anju Radonjić

U Beogradu, Nišu i Novom Sadu održana akcija „16 minuta tišine“, uz podsećanje da je na današnji dan preminula Anja Radonjić posle 17 dana borbe s povredama od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Petnaesta od 16 žrtava pada nadstrešnice Anja Radonjić bila je rođena u Paraćinu, bila je studentkinja beogradskog Filološkog fakulteta i imala je 24. godine.

Tišina je održana na više mesta u Beogradu od 11:52, a Novosađani su blokirali veliku raskrsnicu u centru grada, kraj vojvođanske i novosadske skupštine.

Građani su prethodno bili kraj zgrade Pokrajinske vlade gde pružaju podršku autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću koji štrajkuje glađu zbog oduzimanja autobusa kojima je studente prevozio na proteste pokrenute padom nadstrešnice i zahteva ukidanje milionskih kazni koje su mu izrečene.

Studenti i građani Niša okupili su se u 11.52 ispred Pravnog i Ekonomskog fakulteta, ispred Medicinskog fakulteta, tehničkih fakulteta i ispred Osnovnog suda.

Jedna od studentkinja koja je odala poštu Anji Radović kazala je da smatra da je zastrašujuće to što više od godinu dana nije pokrenut sudski postupak protiv odgovornih za pad nadstrešnice.

„Time što ne dobijamo odgovore na pitanja ko je kriv za pad nadstrešnice vidimo u kakvom nam je stanju država. Mi imamo jednu veliku rupu u državi koja nam ruši sve“, istakla je studentkinja.

Ona je kazala da izlaz iz ove situacije u kojoj se nalazi naša država studenti vide u raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.

(Beta)

