U Beogradu održan skup podrške Maduru

U organizaciji Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) večeras je ispred ambasade Venecuele u Beogradu održan skup podrške toj zemlji i njenom predsedniku Nikolasu Maduru koji se nalazi u zatvoru u SAD.

Maduro je u vojnoj intervenciji SAD uhvaćen 3. maja u Karakasu i odveden u Njujork gde treba da odgovara po optužnici za trgovinu drogom.

Aleksandar Banjanac, generalni sekretar Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ), čiji je SKOJ podmladak, rekao je za Betu da skupom „Dalje ruke od Venecuele, odmah oslobodite predsednika Madura“ žele da, pre svega, prenesu poruku da je potrebno osloboditi predsednika Madura i njegovu suprugu.

„Ovo što su SAD uradile je jedan bezočni čin, drski čin bukvalno terorizma, i nikako drugačije to ne možemo okarakterisati. To prevazilazi svaku priču o kršenju međunarodnog prava ili kukanja oko toga da je međunarodno pravo mrtvo“, rekao je Banjanac.

Dodao je da NKPJ zahteva da država Srbija nedvosmisleno osudi teroristički akt SAD i njihovog predsednika (Donalda) Trampa, i da takođe nedvosmisleno izrazi zahtev za hitnim puštanjem na slobodu predsednika jedne suverene, nezavisne države.

„Dakle, to je minimum minimuma koji Srbija mora uraditi, i na to je obavezuje i njena prošlost i istorija koju imamo u tom sukobu sa NATO, pre svega, sa NATO i SAD, ali i generalno sve naše slobodarske tradicije koje bi bile na neki način pogažene ako bismo sad pognuli glavu i ćutali pred jednom ovakvom nepravdom“, rekao je Banjanac.

Pre skupa učesnici su pozvani u ambasadu Venecuele, gde ih je pozdravila, zahvalila im i pozvala ih da se upišu u knjigu žalosti ambasadorka te zemlje u Beogradu Hajdis Brisenjo.

Bio je prisutan i ambasador Kube u Beogradu.

Brisenjo je rekla da je Venecuela bila svesna pretnji ali da se nije plašila.

„Činjenica je da smo suočeni sa izuzetno moćnim neprijateljem“, rekla je ambasadorka i dodala da u ovom trenutku Venecuela ima tri cilja od kojih je prvi očuvanje mira u zemlji.

Kao drugi cilj za Venecuelu Brisenjo je navela vraćanje predsednika i prve dama u zemlju a kao treći „da sačuvamo našu Bolivarsku Republiku“.

Ambasadorka je rekla i da ujedinjenost čini Venecuelu jačom nego ikada, kao i da se zemlja svakodnevno suočava sa novim pretnjama.

Na skupu su govorili predstavnici NKPJ i SKOJ koji su istakli da otpor onome što se desilo u Karakasu treba da se čuje sa svih strana sveta, pa i iz Srbije.

Takođe su istakli zahtev da se iz Srbije osudi dešavanje u Venecueli, ne samo kao kršenje međunarodnog prava već i, kako su rekli, kao teroristički čin.

Govorio je i Goran Puzić iz Pokreta socijalista koji je izrazio podršku Maduru i Venecueli, uključujući osnivača Pokreta Aleksandra Vulina.

Okupljeni su nosili zastave Venecuele, Kine, Palestine, Rusije, Severne Koreje, srpsku sa petokrakom i uzvikivali „Viva Maduro! Viva Venecuela“ (Živeo Maduro! Živela Venecuela!).

