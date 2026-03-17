U Beogradu održan skup Za odbranu Kosova i Metohije, Nestorović najavio predsedničku kandidaturu

U centru Beograda večeras je na poziv desničarskih i organizacija koje sebe zovu patriotskim održan protestni skup "Za odbranu Kosova i Metohije" koji je, u znak zahvalnosti Rusiji zbog podrške tom pitanju, završen štetnjom do njene ambasade.

Na protest je pozvalo 12 političkih organizacija, među kojima su pokret Mi snaga naroda, Pokret za odbranu Kosova i Metohije, Narodna stranka i Svetosavski savez Obraz, povodom stupanja na snagu zakona o strancima i vozilima koje su donele vlasti u Prištini i zbog godišnjice „Martovskog pogroma“ nad Srbima 2004. na Kosovu i Metohiji.

Brojni govornici, ispred zgrade Predništa su kritikovali ponašanje predsednika Srbije Aleksandra Vučiča u vezi s Kosovom, te ga optuživali za izdaju nacionalnih interesa, a zatraženo je i da se Beograd povuče iz Briselskog sporazuma Beograda i Prištine.

Na skupu „Protiv izdaje i okupacije – Za srpsko Kosovo i Metohiju“ je izražena „velika zahvalnost“ Rusiji zbog, kako je rećeno, najjače podrške Srbiji o pitanju Kosova i oštro su kritikovani i Vučić i Evropska unija.

Na protest kako je rekao predsednik pokreta „Mi snaga naroda“ Branimir Nestorović nisu došli „ruski kozaci u punoj opremi zbog nekih problema s letom valjda zbog Irana“ ali da će kako je naveo „verovato tu biti sutra“.

Zahvalio je svima iz Srbije koji su došli i onima koji nisu jer, kako je kazao, „ima mnogo lažnih patriota“.

Kazao i da će se kandidovati na narednim predsedničkim izborima u Srbiji, te obećao da će poštovati njen Ustav i neće, kako je naveo, „žrtvovati Kosovo radi EU“.

Predsednik pokreta „Obraz“ Milan Obraović je kazao da su okupljeni došli na skup „ne da bi razbijali glave i izloge“, već da bi „razbijali laži o Kosovu i Metohiji“ za koje je optužio vlast i Vučića nazivajući ih izdajnicima.

Na svaku pomenu Vućićeog imena okupljeni su izražavali glasno negodovanje, javio je reporter agencije Beta.

Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić ocenio je da do sada nije bilo vlasti u Beogradu koja „čini sve da se otarasi Kosova i Metohije u sadejstvu za zlonamernom Evropskom unijom, NATO paktom i albanskim separatistima“.

„U zgradi prekoputa, takozvanom Predsedništvu, tamo sedi glavni poslovođa komadanja Srbije, velemajstor u razgradnji institucija, uzurpator koji je državu podredio sopstvenom kriminalno-koruptivno-političkom kartelu“, kazao je Ristić.

Ukazao je da se danas obeležava godišnjica početka „Martovskog pogroma“ na Kosovu kada je srpski narod 17. marta 2004. doživeo brutalno nasilje praćeno ubistvima, progonom 4.000 ljudi, uništavanjem manastira, crkava i kuća od strane Albanaca, „uz nemo i pasivno saučestvovanje takozvanih međunarodnih snaga“.

Nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju u Vladi Vojislava Koštunice Slobodan Samardžić ocenio je da je država, zahvaljujući politici koja se vodi od 2012., „u uskom dogovoru sa zapadnim činiocem u postupku predavanja Kosova i Metohije“.

„Bez obzira što svaka Vlada, pa i ova koja je 14 godina na delu, ima obaveze iz Ustava, pozitivnih zakona, da čuva srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju, nego je aktivna u dugoročnom procesu obaranja Kosova i Metohije, puštanja niz vodu, i korak po korak predavanja Albancima, secesionistima, koji su učinili pogrom pre 22 godine, ali koji sistematski svaki dan zlostavljaju i maltretiraju srpski narod“, kazao je Samardžić.

Država Srbija je, prema njegovim rečima, dužna da štiti svoj narod načinima i sredstvima kojima raspolaže, ali ocenio da država „ne samo da to ne čini, već i doprinosi jednom zaista teškom položaju srpskog naroda“.

Na početku protesta, više stotina građana okupilo se prekoputa Predsedništva Srbije, gde su blokirali saobraćaj u Ulici kralja Milana.

Doneli su veliki broj srpskih zastava i zastava „Nema predaje“ sa mapom Kosova i Metohije preko koje je srpska zastava, ali i zastave pokreta „Mi snaga naroda.

Ispred obližnjeg spomenika ruskom caru Nikolaju Drugom bila je bina, a na njoj transparenti „Protiv izdaje i okupacije“ i „Za srpsko Kosovo i Metohiju“.

(Beta)

