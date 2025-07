U Beogradu održana komemoracija povodom smrti Vladimira Goatija

Komemoracija povodom smrti sociologa i osnivača nevladine organizacije Transparentnost Srbija (TS), Vladimira Goatija održana je u beogradskom Institutu za društvene nauke.

Programski direktor TS Nemanja Nenadić rekao je da je Goati „najviše verovao u slobodu institucija“.

„Goati je govorio da je naivno verovati u ‘blickrig’, i nasuprot tome govorio da su potrebne nezavisne, funkcionalne institucije da bi se mogla efikasno sprovesti borba protiv korupcije“, naveo je Nenadić.

Ocenio je da su Goatiju „najteže padale“ korupcijske afere u visokom obrazovanju.

„Tokom svih godina, najteže mu je palo u pogledu korupcije u srpskom društvu to što nisu bile razrešene neke afere iz oblasti koja mu je bila najbliža, a to je visoko obrazovanje, i to su razne afere koje se rastežu decenijama“, kazao je Nenadić.

Profesor beogradskog Fakulteta političkih nauka (FPN) Miloš Bešić kazao je da su za Goatija, političke partije „uvek bile stubovi demokratije“.

„Verovao je u proporcionalni sistem i da stubovi demokratije treba da budu partije, samo da moramo učiniti sve da te partije budu bolje kao organizacije. Govorio je da bi se Skupština pretvorila u pijacu ako bismo uveli većinski izborni sistem i da bi svi kupovali poslanike koji imaju mandate, a da mi za to nemamo institucionalu kontrolu“, kazao je Bešić.

Na komemoraciji je pročitano pismo bivšeg ministra spoljnih poslova Crne Gore Srđana Darmanovića koji je kazao da je predavanjima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, Goati dao veliki doprinos akademskoj zajednici u toj zemlji.

Vladimir Goati, rođen 1939. godine u Mostaru, bio je politikolog, sociolog i analitičar političkih i društvenih procesa u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije.

Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1973. godine i tokom karijere se bavio proučavanjem političkih stranaka, izbornog sistema, korupcije i tranzicije ka demokratiji.

Po pozivu je predavao na univerzitetima u Ljubljani, Bordou, Podgorici i Beogradu i bio je član Saveta za borbu protiv korupcije.

Goati je bio osnivač i dugogodišnji predsednik nevladine organizacije Transparentnost Srbija, nacionalnog ogranka globalne mreže Transparency International, a njegov rad bio je usmeren na izgradnju mehanizama odgovornosti i kontrole u političkom sistemu.

Od 2023. godine vodio je beogradski odbor Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera (PUPS).

(Beta)

