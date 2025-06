U Beogradu otvorena foto izložba koja povezuje mlade sa Zapadnog Balkana na putu ka EU

Izložba fotografija „Priprema. Pozor. Naša Evropa“, čiji je cilj približavanje i povezivanje mladih sa Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji (EU), otvorena je u Evropskoj kući u Beogradu.

Beograd je prva stanica izložbe inspirativnih foto radova mladih sa Zapadnog Balkana na temu sporta, koja će obići ceo region i put završiti u Sloveniji, jednoj od 27 članica EU.

Na otvaranju izložbe u sklopu projekta Vibolkans (WeBalkans), inicijative Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva rekla je da „snažno putovanje izložbe ne prolazi samo kroz prestonice Zapadnog Balkana, već i kroz kreativnost, hrabrost i viziju mladih koji oblikuju budućnost tog regiona“.

„Ova izložba je proslava mladosti, jedinstva i duha sporta. Sport je moćan jezik, on prevazilazi zastave, granice i razlike. Uči nas kako da budemo skromni u pobedi i dostojanstveni u porazu, i kako da budemo tim. Ove fotografije otkrivaju kako mladi žive širom Zapadnog Balkana i dele vrednosti koje nas povezuju kao Evropljane – solidarnost, poštovanje, pravičnost i saradnju“, kazala je Halačeva.

Navela je da mladi nisu samo budućnost Evrope, jer oni već danas oblikuju njenu sadašnjost – bilo iz objektiva kamere, bilo na sportskom terenu, i dodala da njihove priče, izbori i vrednosti „pokreću promene“.

„EU ostaje čvrsto posvećena tome da Zapadni Balkan postane deo evropske porodice. Zajednička evropska budućnost nije daleka vizija, to je put kojim zajedno koračamo korak po korak. Želimo da mladi budu u samom temelju tog puta, ne kao posmatrači, već kao aktivni učesnici u izgradnji Evrope koja je u miru ujedinjena i otvorena za sve koji dele njene vrednosti“, rekla je Halačeva.

Menadžerka za javnu diplomatiju na projektu „WeBalkans“ Selena Tasić rekla je da izložba označava početak kampanije „Priprema. Pozor. Naša Evropa“ i dodala da je proizvod foto konkursa koji je bio namenjen mladima od 18 do 29 godina sa čitavog Zapadnog Balkana.

„Glavna tema je bila sport koji ujedinjuje mlade na putu ka EU, kroz timski rad, trud, pobede i poraze. Hteli smo da prenesemo poruku da su mladi na Zapadnom Balkanu jednako aktivni, talentovani i spremni na rad i takmičenje i na život u ujedinjenoj Evropi kao i mladi u EU. I da su šanse za mlade i na Zapadnom Balkanu i u EU jednake i da bi trebalo takve da ostanu“, kazala je Tasić.

Ona je rekla da karavan izložbe završava put u Sloveniji, članici EU, i da će talenat mladih sa Zapadnog Balkana na taj način biti prikazan njihovim vršnjacima u Uniji.

„Time još jednom šaljemo poruku da je svim zemljama Zapadnog Balkana mesto u EU“, navela je Tasić.

Dodala je da je glavni cilj projekta „WeBalkans“ da približi Evropsku uniju građanima Zapadnog Balkana, ali i da građanima Unije približi Zapadni Balkan, kroz različite komunikacione kampanje, usmerene na evropske vrednosti.

„Pozivamo sve da prate sajt webalkans.eu, gde svi građani regiona mogu da pronađu sve najnovije vesti, konkurse i otvorene prilike koje EU nudi Srbiji. To je posebno važno za mlade, jer se svi konkursi vezani za obrazovanje, školovanje, posao i karijeru nalaze na tom sajtu“, rekla je Tasić.

Ukazala je da projekat „WeBalkans“ sadrži komponentu koja je posvećena isključivo mladima – „Mladi evropski ambasadori“ – 240 mladih iz čitavog regiona koji svakodnevno zajednički organizuju mnoštvo akcija, kampanja i projekata, od lokalnog i regionalnog do evropskog nivoa.

„Njihova uloga u našem projektu je da one teme iz procesa evrointegracija, koje su tradicionalno previše složene za građane, približe mladima kroz ono što oni čine i rade – kroz aktivizam i posvećenost i svaku aktivnost koju sprovode na dnevnom nivou“, navela je.

Sportski novinar Aleksandar Krstanović, član žirija takmičenja, rekao je da se mladi u regionu povezuju putem sporta.

„Viđaju se na takmičenjima, na utakmicama, ali i oni koji učestvuju poput fotografa, snimatelja, novinara, poput mene, upućeni su jedni na druge u regionu i to su vrednosti koje EU i želi da promoviše. Evropa je prepoznala sport kao nešto što je bitno za Zapadni Balkan i kao vezivni faktor za sve ovde“, kazao je Krstanović.

Košarkaš Nenad Nerandžić, jedan od osvajača ovogodišnjeg FIBA Kupa šampiona u basketu 3×3, rekao je da sportisti „šalju poruke koje su dobar primer za mlade“ i dodao da je to „zdrav i dobar put“.

Svetski šampion u tekbolu Bogdan Marojević rekao je da taj novi sport povezuje mlade ljude i ocenio da je to „pravi način da se prave vrednosti promovišu“.

Nikola Mitro, takođe svetski šampion u tekbolu, naveo je da im taj sport nije doneo samo uspehe i lepe uspomene, već i poznanstva i prijateljstva širom sveta.

Jedan od „Mladih evropskih ambasadora“ Dušan Simonović rekao je da je dugo trenirao košarku i da je kroz to shvatio kako je biti deo tima i raditi nešto i za druge i za sebe.

„Taj način razmišljanja me je doveo do ‘Mladih evropskih ambasadora’. Spaja nas to što verujemo da mladost nije samo čekanje da odrastemo, već i da možemo da pravimo promene sad. Hvala vam što ste ovim fotografijama pokazali svoj talenat, ali i šta sport može da kaže“, dodao je Simonović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com