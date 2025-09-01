U Beogradu otvorena Nedelja ponosa

Manifestacija „Nedelja ponosa“ u okviru „Beograd Prajda“ otvorena je danas u parku Manjež, a organizatori su najavili da će trasa subotnje šetnje centrom grada biti izmenjena iz „bezbednosnih“ razloga.

Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava je na konferenciji za novinare u parku Manjež kazala da su organizatori u dogovoru s policijom odlučili da izmene trasu šetnje jer su, po njenim rečima, „razni ilegalni kampovi instalirani“ ispred najviših državnih institucija.

Protestna „Prajd šetnja“ počeće u subotu, 6. septembra u 14 časova iz parka Manjež, a učesnici će odatle krenuti Nemanjinom ulicom do Trga Slavija, zatim Beogradskom do Pravnog fakulteta, Bulevarom Kralja Aleksandra, Resavskom, ulicama Kralja Milana i Kneza Miloša do Vlade Srbije, odakle će se vratiti u Manjež.

Organizatori su najavili da ovogodišnji „Prajd“ ima protestni karakter i da će tokom subotnje šetnje na 16 minuta zastati ispred Pravnog fakulteta i odati poštu poginulima pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

(Beta)

