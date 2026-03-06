U Beogradu počeo edukativni program o donošenju odluka u EU

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat otvorio je danas u Beogradu program "Proces donošenja odluka u EU na delu u Srbiji 2026".

Taj program o funkcionisanju evropskog zakonodavnog postupka, namenjen studentima i mladim profesionalcima, saopštio je Evropski pokret u Srbiji.

Bekerat je izjavio da su mladi učesnici tog programa „budući akteri političkog života EU“ i istakao da bi Srbija bila vredan deo Unije.

Polaznici će, kako se navodi u saopštenju, tokom pet nedelja obuke kroz „preuzimanje uloga“ Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Saveta Evropske unije, medija i interesnih grupa sticati neposredan uvid u proces donošenja odluka u EU, uz razvijanje veština pregovaranja, izrade tekstova i javnog komuniciranja.

Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Đurica rekla je da učesnici neće samo učiti o procesu donošenja odluka u EU, već da će ga neposredno iskusiti kroz rad.

Ona je, kako se navodi, istakla važnost izvođenja programa u Srbiji, imajući u vidu da se „EU u domaćoj javnosti često doživljava kao nešto tehničko, apstraktno ili svedeno na političke parole, dok je u realnosti reč o sistemu pluralizma, institucija, procedura, pregovora i kompromisa koji za cilj ima da služi građanima“.

Poslanik Evropskog parlamenta (EP) iz grupacije Obnovimo Evropu („Renew Europe“) Sandro Goci ukazao je na značaj razumevanja evropskih institucija i njihovog međusobnog delovanja u praksi, ocenivši da ovaj program predstavlja dragoceno iskustvo za učesnike.

Poslanik EP iz Evropske narodne partije (EPP) Mihael Galer izjavio je da je jedina optimistična i prosperitetna budućnost Srbije u EU, da u procesu proširenja ne postoje prečice i da je važno da Srbija postane funkcionalna evropska demokratija, što je, kako je ocenio, u interesu njenih građana.

Direktor Transportne zajednice Matej Zakonjšek istakao je značaj procesa političkog odlučivanja u Evropskoj Uniji, ocenivši da je izabrana aktuelna i važna zakonodavna tema iz oblasti smanjenja emisija ugljen-dioksida i transportne politike.

Posle uvodnih obraćanja održana su predavanja profesora Duška Lopandića i Vladimira Međaka o funkcionisanju institucija EU, međuinstitucionalnim pregovorima i načinu na koji nastaju evropski zakoni.

(Beta)

