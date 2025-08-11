U Beogradu prikazan kineski film o Nankinškom masakru tokom Drugog kinesko-japanskog rata

U Beogradu je danas predstavljen film „Nepobitni dokazi“ (Dead To Rights) o događajima tokom masakra u kineskom gradu Nankingu za vreme japanske invazije na Kinu.

Delovi filma prikazani su danas u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.

Nankinški masakr bio je slučaj masovnih ubistava i silovanja koje su počinili japanski vojnici nad stanovništvom Nankinga tokom Drugog kinesko-japanskog rata. Masakri su se odvijali u periodu od šest nedelja počevši od 13. decembra 1937. kada su Japanci zauzeli Nanking, koji je tada bio glavni grad Republike Kine. Procenjuje se da je ubijeno između 250.000 i 300.000 osoba.

Film je postigao ogroman uspeh u Kini, ostvarivši prihod od preko 1,8 milijardi juana (oko 251 milion američkih dolara) za samo 13 dana od premijere 25. jula.

„Često znamo da kažemo koliko je bila presudna borba Sovjetskog saveza i akcija koje su sprovodili Saveznici za ostvarivanje pobede u Drugom svetskom ratu, zaboravljamo koliki je doprinos Kine. Ovaj film treba da pogleda što više ljudi i da razmislimo o nekim stvarima na neki drugi način. Nije sve onako kako su nas učili, ne kažem da to nije istina, ali je slika mnogo šira“, rekla je danas Ivona Lađevac iz Instituta.

Scenarista filma Džang Ke izjavio je ranije da je civilna perspektiva bila ključna za stvaranje i narativ filma.

„Ove godine obeležava se 80. godišnjica pobede u Narodnooslobodilačkom ratu kineskog naroda protiv japanske agresije. U sadašnjem međunarodnom okruženju, naš stvaralački tim smatra da postoji glas koji umanjuje narativ o našoj pobedi u Drugom svetskom ratu, naročito o značajnom doprinosu kineskog naroda u ratu protiv japanske agresije. Taj aspekt je donekle zanemaren od strane zapadnog sveta. Zbog toga smatramo da je neophodno snimiti film koji će istaknuti kineski otpor tokom rata“, rekao je Džang u intervjuu za CGTN.

Oslanjajući se na obimna istorijska istraživanja i arhivsku građu, uključujući i inspiraciju iz filma Masakr u Nankingu iz 1987. godine, stvaralački tim je od samog početka uspostavio jasnu metodologiju s ciljem stvaranja „epopeje iz perspektive civila“, naveo je Džang.

Film govori o petnaestogodišnjem šegrtu u foto-studiju koji je, dok je razvijao film koji mu je poslao japanski oficir tokom japanske okupacije Nanđinga, otkrio da je film pun slika japanskih vojnika koji ubijaju, siluju i muče kineski narod. Rizikovao je život da bi izradio desetine dodatnih fotografija i uvezao ih u knjige kako bi sačuvao dokaze. Nakon što je drugi mladić dobio foto-album, nastavio je da ga štiti rizikujući svoj život, i on je na kraju postao nepobitni dokaz na suđenju glavnom krivcu za masakr u Nanđingu, prenela je Kineska medijska grupa (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com