U Beogradu troje osuđeno zbog ratnog zločina nad putnicima voza u Štrpcima 1993.

Viši sud u Beogradu je danas saopštio da je zbog ratnog zločina 1993. u saizvršilaštvu nad putnicima voza u Štrpcima, u BIH, osudio Gojka Lukića, Duška Vasiljevića i Draganu Đekić.

Odeljenje Višeg suda za ratne zločine je Lukića i Vasiljevića osudilo na po deset godina zatvora, a Dekić na pet godina zatvora.

Na presudu je dozvoljena žalba Apelacionom sudu, piše u saopštenju.

Okrivljenima je u kazne uračunato vreme provedeno u pritvoru, a porodice ubijenih su upućene na parnični postupak radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva.

Pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), su 27. februara 1993. iz voza na relaciji Beograd-Bar na železničkoj stanici u Štrpcima, sada RS, izveli i ubili 20 putnika nesrpske nacionalnosti.

Medju njiima je bilo 18 Bošnjaka i jedan Hrvati i još jedna osoba neutrvrđenog identiteta, a većina su bili državljani SR Jugoslavije, uglavnom iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice.

Najmlađa žrtva zločina u Štrpcima imala je 16 godina, a najstarija 59 godina.

Do danas su nađeni ostaci tela samo četiri žrtve i to u jezeru Perućac.

Za zločin u Štrpcima, pred sudovima u regionu, pravnosnažno je osuđeno deset osoba.

(Beta)

