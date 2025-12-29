U BIH usvojena odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe

Savet ministara Bosne i Hercegovine (BIH) usvojio je odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.

Ovu informaciju je na Fejsbuku objavio poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) u parlamentu BiH Saša Magazinović, navodeći da je reč o rezultatu višegodišnje borbe, upornosti i suočavanja s brojnim opstrukcijama.

Magazinović je podsetio na prve javne rasprave i konferencije u parlamentu BiH, tokom kojih su građani svedočili o pozitivnim efektima ulja kanabisa u lečenju teških oboljenja, ističući da su upravo ti vapaji ljudi u potrebi bili glavni motiv za nastavak borbe.

„Najvažniji korak je napravljen, ali posao nije završen. Sada sledi borba za detalje, jer đavo je uvek u njima. Ipak, od danas je mnogo lakše“, napisao je Magazinović.

Posebnu zahvalnost uputio je Irfanu Ribiću, studentu Akademije dramske umetnosti u Sarajevu, koji je tvrdio da je uljem kanabisa izlečio multiple sklerozu, navodeći da ga je on motivisao da se aktivno uključi u ovu inicijativu.

Iskazao je zahvalnost i ministrki civilnih poslova BiH Dubravki Bošnjak, za koju je rekao da je pronašla način da prevaziđe institucionalne blokade i uputi predlog odluke na usvajanje.

Usvajanje ove odluke otvara put ka regulisanju upotrebe kanabisa u medicinske svrhe, čime bi pacijentima u Bosni i Hercegovini mogla biti omogućena zakonita i kontrolisana terapija, koja je do sada bila dostupna isključivo kroz sivo tržište ili inostranstvo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com