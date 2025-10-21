U Boliviji nekoliko stotina ljudi protestovalo zbog izbora novog predsednika

Nekoliko stotina ljudi protestovalo je sinoć u La Pazu protiv izbora novog predsednika desnog centra Rodriga Pasa (Paz), osuđujući navodne nepravilnosti tokom izbora i zahtevajući reviziju.

Pas, 58-godišnji ekonomista, pobedio je u drugom krugu izbora u nedelju sa 54,5 odsto glasova protiv svog protivnika, bivšeg desničarskog predsednika od 2001. do 2002. godine, Horhea Kiroge (Jorge Quiroga).

Kiroga je priznao rezultat i čestitao svom rivalu, uz najavu da će evidencija glasanja biti proverena u narednim danima posle optužbi za nepravilnosti.

Takve tvrdnje kruže društvenim mrežama, ali za sada nema dokaza o tim nepravilnostima.

Pobeda Rodriga Pasa označila je kraj 20 godina levičarske vlade u Boliviji.

Demonstranti su uzvikivali „prevara“ i pokušali da se okupe na trgu gde se nalaze predsedništvo i parlament. Policija ih je rasterala, ali nije bilo prijavljenih incidenata.

Zatim su se uputili ka Vrhovnom izbornom sudu, telu koje je objavilo izborne rezultate u nedelju.

To telo je u ponedeljak negiralo svaku mogućnost nepravilnosti, navodeći da „reč prevara treba zabraniti u Boliviji“.

Bolivija je zemlja sa jednom od najvećih rezervi litijuma na svetu, a u najgoroj je privrednoj krizi u poslednje četiri decenije.

(Beta)

