U Boliviji nekoliko stotina ljudi protestovalo zbog izbora novog predsednika

Nekoliko stotina ljudi protestovalo je sinoć u La Pazu protiv izbora novog predsednika desnog centra Rodriga Pasa (Paz), osuđujući navodne nepravilnosti tokom izbora i zahtevajući reviziju.
Pas, 58-godišnji ekonomista, pobedio je u drugom krugu izbora u nedelju sa 54,5 odsto glasova protiv svog protivnika, bivšeg desničarskog predsednika od 2001. do 2002. godine, Horhea Kiroge (Jorge Quiroga).
Kiroga je priznao rezultat i čestitao svom rivalu, uz najavu da će evidencija glasanja biti proverena u narednim danima posle optužbi za nepravilnosti.
Takve tvrdnje kruže društvenim mrežama, ali za sada nema dokaza o tim nepravilnostima.
Pobeda Rodriga Pasa označila je kraj 20 godina levičarske vlade u Boliviji.
Demonstranti su uzvikivali „prevara“ i pokušali da se okupe na trgu gde se nalaze predsedništvo i parlament. Policija ih je rasterala, ali nije bilo prijavljenih incidenata.
Zatim su se uputili ka Vrhovnom izbornom sudu, telu koje je objavilo izborne rezultate u nedelju.
To telo je u ponedeljak negiralo svaku mogućnost nepravilnosti, navodeći da „reč prevara treba zabraniti u Boliviji“.
Bolivija je zemlja sa jednom od najvećih rezervi litijuma na svetu, a u najgoroj je privrednoj krizi u poslednje četiri decenije.
(Beta)
