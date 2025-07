U Bratuncu obeležavanje 33 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju, u RS Dan žalosti

U Bratuncu se danas obeležava 33 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču, gde je tokom rata u Bosni i Hercegovini ubijeno od 3.267 Srba.

Ove godine sećanja na stradale Srbe u srednjem Podrinju i Birču obeležava se pod motom „33 godine zločin bez kazne“.

Obeležavanje je organizovano povodom 33 godine od napada muslimanskih snaga, pod komandom Nasera Orića, na srpska sela oko Srebrenice i Bratunca na Petrovdan 1992. godine, kada je ubijeno 69 i zarobljeno 22 vojnika i civila, dok se desetoro još vode kao nestali.

U porti Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu svetu arhijerejsku liturgiju služio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije, zajedno sa mitropolitom dabrobosanskim Hrizostomom i više arhijereja SPC-a.

Porfirije je posle liturgije izjavio da je „srpski narod disao, mislio i radio kao jedan kada god je bio veran sebi, Jevanđelju i Svetom Savi“.

On je ocenio da među srpskim narodom „ne treba da bude razdora i suprotnosti i da razlike treba međusobno usaglasiti“.

Predsednik RS Milorad Dodik izjavio je da srpski narod „mora da nađe snage za obeležavanje stradanje Srba i da se ne dozvoli da naši ubijeni i nevino stradali još jednom umru, a umreće trajno ako ih zaboravimo“.

„Zato smo danas ovde“, rekao je Dodik i dodao da Republika Srpska stradanje Srba u srednjem Podrinju i Birču obeležava zajedno sa Srbijom.

Dodik je naveo da je su snage Nasera Orića ubile više od tri hiljade Srba, ali da pravde za ubijene Srbe nema.

„Razumemo da je to zato što ako bi ovde došlo do utvrđivanja istine onda bi to bacilo svetlo na jedan drugi događaj koji se nedaleko odavde obeležava za nekoliko dana (komemoracija srebreničkim žrtvama 11. jula)“, naveo je on.

Prema njegovim rečima, „oni zato i ne žele da pokažu da ima krivice nad ubijenim Srbima“.

„Znamo mi da je Sud BiH i Tužilaštvo neustavno i da su napravljeni zbog egzekucija, a ne zbog nečega što bi trebalo da bude pravda. Da je bilo pravde Orić ne bi bio oslobođen“, kazao je Dodik.

Savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević rekao je novinskoj agenciji Srna da je zločin koji su muslimanske snage pre 33 godine počinile nad Srbima u srednjem Podrinju „nastavak progona srpskog naroda započet u Drugom svetskom ratu“, dodajući da je „postojala genocidna namera da se Srbi iz ovih krajeva očiste, ali da Srbija i Srpska imaju dovoljno snage da takve pokušaje spreče“.

Vučević je istakao da je veliki broj srpskih porodica platio skupu cenu, ali da će Republika Srpska i Srbija zajedno sačuvati od zaborava svaku žrtvu.

„To je naša obaveza prema istini i prema stradalom narodu“, kazao je on.

Dodao je da ima dosta načina da se obeleže datumi značajni za istoriju srpskog naroda, ističući da su ti datumi „nekada pod velom zaborava, a istorijski je dokazano kako stvari mogu da se ponove“.

Obeležavanju 33 godine od stradanja u srednjem Podrinju i Birču prisustvuje politički vrh RS, predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, ministri u vladama RS i Srbije, kao i načelnici opština iz srednjeg Podrinja i Birča, predstavnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH, kao i veliki broj građana Podrinja.

U RS je danas proglašen Dan žalosti u znak sećanja na stradale Srbe na tom prostoru tokom rata u BiH.

(Beta)

