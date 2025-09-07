U Briselu velike demonstracije podrške Palestincima

Nekoliko desetina hiljada ljudi, između 70.000 prema policiji i 120.000 prema organizatorima, marširalo je danas ulicama Brisela u znak solidarnost sa Palestincima.

Učesnici, obučeni u crveno i noseći crvene kartone, zatražili su dodatne mere protiv Izraela kako bi zaštitili palestinske civile.

„Neki su sanjali o padu Berlinskog zida. Ja sanjam o palestinskoj državi za Palestince, kako bi mogli da žive kao i svi drugi ljudi“, rekao je za AFP jedan demonstrant.

Drugi demonstrant je rekao da Brisel, posebno za Evropu, predstavlja sedište međunarodne politike.

„Stoga je zaista važno da svi studenti i ljudi svih uzrasta demonstriraju u ovom gradu“, dodao je on.

Belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo (Maxime Prevot) rekao je u intervjuu za AFP u petak da Evropska unija „ne ispunjava svoje odgovornosti“ u vezi sa ratom u Pojasu Gaze i da se njen kredibilitet u spoljnoj politici „urušava“.

Prevo je aludirao podele među 27 zemalja članica Evropske unije, koje mesecima nisu mogle da se jednoglasno dogovore o sankcijama Izraelu zbog razornog rata koji se vodi na palestinskoj teritoriji Pojasa Gaze, kao odgovor na napad Hamasa na izraelskom tlu 7. oktobra 2023. godine.

Veoma ograničen pristup humanitarnoj pomoći za civilno stanovništvo naveo je UN da krajem avgusta proglase stanje gladi u Pojasu Gaze.

Suočena sa tom situacijom, Belgija je nedavno odlučila da jednostrano uvede niz sankcija (ekonomskih i konzularnih) protiv Izraela i određenih ministara u vladi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Belgija je obećala je da će se pridružiti zemljama, uključujući Francusku, koje će priznati palestinsku državu na marginama sledećeg zasedanja Generalne skupštine UN.

(Beta)

