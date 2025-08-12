U centru Beograda velike saobraćajne gužve zbog radova

U centru Beograda danas posle 16,15 došlo je do velikih gužvi i znatnog usporavanja saobraćaja na više lokacija, javio je reporter agencije Beta.

Na raskrsnci Trga Nikole Pašića sa Ulicom Kneza Miloša i Bulevarom Kralja Aleksandra radnici su, uz pomoć krana, postavili nekoliko betonskih barijera, dok je kod obližnje raskrsnice „Kod Londona“ u Ulici Kralja Milana ka Terazijama delimično zatvoren saobraćaj zbog radova.

Ulica Kralja Milana prohodna je iz pravca Prizenske i dalje pored Hotela „Moskva“ ka raskrsnici „kod Londona“ u samo malom delu saobraćajne trake i to izuzetno usporeno.

U tom delu oko 16.30 asfaltirao se kolovoz dok su automobili „bukvalno mileli“ u jedva jednoj trećini dela kolovoza otvorenom za saobraćaj u smeru ka raskrsnici „Kod Londona“.

Od Terazija, u suprotnom smeru, ka raskrnici kod Trga Republike i Tržnog centra „Staklenac“ se priprema izvođenje radova, a tu je parkirano i desetak policijskih „marica“ zbog, kako se pretpostavlja, večerašnje utakmice fudbalera Crvene zvezde i poljskog „Leha“.

S druge strane Trga Nikole Pašića, saobraćaj je dozvoljen iz pravca Vlajkovićeve ulice ka Dečanskoj, ali ne i u suprotnom smeru što je onemogućeno metalnom ogradom u blizini Terazijskog tunela.

Iz pravca Vlajkovićeve ka Tragu Nikole Pašića je nemoguće proći i zbog danas postavljene betonske barijere i zbog metalne ograde.

Radovi na Trgu Nikole Pašiča su, koliko se može videti, završeni, ali saobraćaj nije moguć, osim za vozila kumunalnih službi i inspekcija.

Oko kompletnog Pionirskog parka, kojeg opozicija i studenti u blokadi nazivaju „Ćacilend“ i to i na strani kod Doma Narodne skupštine Srbije i kod tog parka između Predsedništva i Skupštine Grada i dalje je metalna ograda, i to u dva reda.

U tom parku od marta su brojni šatori u kojima su navodno članovi grupe „Studenti 2.0“ koji su se protivili blakadama fakulteta, dok je na plato između parka i Doma Narodne skupštine Srbije i danas deset velikih belih šatora, sa pristalicama vlasti.

Saobraćaj je obustavalje i u Ulici Dragoslava Jovanovića, u oba smera – s Trga Nikole Pašića i iz Ulice Kralja Milana.

Sve to dovelo je do velikih saobračajnih gužvi i usporenog saobračaja u Ulici Kneza Miloša, povremeno i na suprotnoj strani, kod Terazijskog tunela i u okolnim ulicama.

Na više lokacija u centralnom delu Beograda su i vozila gradske komunalne milicije „Beli“.

