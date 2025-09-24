U četvrtak se otvara izložba slikarke Marije Kotevske

Prva samostalna izložba beogradske slikarke Marije Kotevske pod nazivom „Niti“, biće otvorena u četvrtak 25. septembra u galeriji centra „Gvarnerijus“.

Izložba će biti otvorena u 19 časova i trajaće do 9. oktobra.

„Izložba predstavlja retrospektivu odabranih radova iz mojih raznih stvaralačkih perioda koje povezuju niti traganja za svetim i istinitim“, izjavila je Kotevska za agenciju Beta.

Marija Kotevska je rodjena u Beogradu, a slikarstvo je studirala na likovnim akademijama u Njujorku i Bostonu (SAD), i u Beogradu.

Učestvovala je na brojnim grupnim izložbama u Beogradu, Nišu, Subotici, Gornjem Milanovcu i drugim gradovima Srbije.

Kotevska posebno ističe izložbe u Konaku kneginje Ljubice, Galeriji SANU, Progresu, Kući Đure Jakšića i Makedosnkom kulturnom centru.

