U Čileu zatvorena biračka mesta za predsedničke izbore

Biračka mesta počela su večeras da se zatvaraju u Čileu za predsedničke izbore na kojima dominiraju pitanja bezbednosti i ilegalne imigracije, koja favorizuju ekstremnu desnicu.

Biračka mesta su počela da se zatvaraju u 18.00 po lokalnom vremenu, dok se prvi zvanični rezultati očekuju tokom noći.

Prvi put od kraja diktature Augusta Pinočea (Pinochet) 1990. godine, radikalna desnica bi mogla da se vrati na vlast.

Komunista Žanet Hara (Jeanette Jara), kandidatkinja vladajuće koalicije levog centra, vodi u anketama, ispred svog krajnje desničarskog rivala, Hosea Antonija Kasta (Jose).

Međutim, u verovatnom drugom krugu izbora, predviđa se da će Hara izgubiti od desničarskog ili krajnje desničarskog kandidata zbog preraspodele glasova.

Ekstremnu desnicu predstavlja i Johanes Kajzer (Johannes Kaiser), kongresmen koji je doživeo porast popularnosti u anketama i često se opisuje kao čileanska verzija argentinskog predsednika Havijera Mileija (Javier Milei).

Iako Čile ostaje jedna od najbezbednijih zemalja na kontinentu, kriminal je značajno porastao.

To nasilje zasenilo je težnje za promenama koje su dovele levičarskog predsednika Gabrijela Borića na vlast 2022. godine, zajedno sa njegovim na kraju neispunjenim obećanjem o novom Ustavu koji će zameniti onaj nasleđen od Pinočea.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com