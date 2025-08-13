U Crnoj Gori i dalje aktivno više požara

Policija u Podgorici osumnjičila je 14-godišnjeg maloletnika da je podmetnuo požar na brdu Kuči blizu tog grada i sprečila deset maskiranih osoba da podmetnu požar na brdu Gorica, potvrdila je danas gradska Služba zaštite i spasavanja.

U saopštenju policije se navodi da je 14-godišnjak osumnjičen za izazivanje požara na imanju svojih roditelja, koji se kasnije proširio i zahvatio šire područje, o čemu je obavestila Tužilaštvo, koje će se izjasniti o težini krivičnog dela.

Služba zaštita i spasavanja Podgorice sprečila je ranije danas grupu maskiranih osoba da podmetnu požar na brdu Gorica u blizini tog grada, rekao je dnevnom listu Vijesti vršilac dužnosti komandira te službe Nikola Bojanović.

Park šume Gorica i brdo Ljubović u Podgorici od juče su, zbog sve opasnijih požara, zatvoreni za posetioce do daljeg.

Policija u svim opštinama nadgleda teren i čuva kritične tačke, a određene lokacije kontroliše i dronovima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Požari koji se neprestano menjaju su zahvatili okolinu Podgorice u ponedeljak, 11. avgust, a vatra je danas izbila u nekoliko novih sela, potvrdila je gradska Služba zaštite i spasavanja.

Situacija je najopasnija u Kučima, gde požare gase helikopteri Srbije, rekao je novinarima načelnik Direktorata za zaštitu i spašavanje Podgorice Vojin Vojinović.

On je dodao da je vatra ozbiljna i u Danilovgradu, gde je gase dva vojna helikoptera.

Požari su, pored okoline Podgorice, aktivni i u Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju.

Očekuje se pomoć mađarskih helikoptera i austrijskih vatrogasaca.

Na primorju su, kod Čanja i Buljarice, požare juče gasili vatrogasci iz Hrvatske i Italije, gde je vatra sada pod kontrolom.

Jedan crnogorski vojnik Dejan Božović stradao je u gašenju požara, dok je njegov kolega Marko Ivković teško povređen kada se njihova cisterna za gašenje juče skrenula sa puta u Kučima, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U Crnoj Gori je, zbog Božovićeve smrti, za četvrtak, 14. avgust, proglašen Dan žalosti.

Smatra se da je materijalna šteta u svim pogođenim područjima velika, a vlast sumnja da su požari podmetnuti.

Savet za bezbednost i odbranu je juče na hitnoj sednici zatražio sprovođenje „sveobuhvatne i nepristrasne istrage o uzrocima izbijanja požara“.

Taj Savet je insistirao na pooštravanju svih zakonskih mera radi sprečavanja, otkrivanja i kažnjavanja svakog oblika piromanije.

U Crnoj Gori je na snazi i dalje crveni meteo-alarm, koji upozorava na visoke temperature i jake vetrove, čime rizik od požara raste.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com