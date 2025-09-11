U Crvenom krstu Srbije obeležena godišnjica terorističkog napada u NjujorkuU Crvenom krstu Srbije ob

Godišnjica terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku, danas je u Beogradu obeležena u prostorijama Crvenog krsta Srbije akcijom dobrovoljnog davanja krvi.

Predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović izjavio je da Ambasada SAD u Beogradu ovaj događaj od 2011. godine obeležava akcijom dobrovoljnog davanja krvi, i dodao da ova akcija promoviše solidarnost, razumevanje i poštovanje ljudskog života.

„Od 2011. godine američka ambasada u Beogradu ovaj dan obeležava u Crvenom krstu Srbije akcijom dobrovoljnog davanja krvi. U davanju krvi nisu učestvovali samo službenici američke ambasade već su to učinili i građani Beograda“, rekao je Radovanović.

„Akcija dobrovoljnog davanja krvi je akcija gde promovišemo solidarnost, razumevanje i poštovanje ljudskog života i ljudskih vrednosti“, dodao je on.

Otpravnik poslova Ambasade SAD u Beogradu Aleksandar Titolo, zahvalio se Crvenom krstu Srbije na „neumornom radu kojim svakodnevno pružaju podršku građanima“.

„Veoma cenimo naše partnerstvo i prijateljstvo koje postoji između nas i Vas (Crvenog krsta) i zahvalni smo Vam na neumornom radu kojim svakodnevno pružate podršku ljudima širom Srbije“, rekao je Titolo.

On je dodao da je 11. septembra 2001. u SAD „volonterski duh i osećaj zajeništva bio „još jači“ i da se „taj volonterski duh vidi i danas“.

„Tog užasnog dana građani Amerike bili su kao jedan kako bi pružili podršku jedni drugima i spasili živote. Volonterski duh i osećaj zajedništva, koji su inače jaki u Sjedinjenim Državama, bili su još jači toga dana. Ja i ovde vidim danas taj volonterski duh. rekao je Titolo.

Državni sekretar u Ministarstu zdravstva Mirsad Đerlek, izjavio je da je ovo 15. godina za redom kada se na „jedan veličanstveni način obeležava tragedija“.

„Ovo je 15. godina za redom kada mi na jedan veličanstven i na jedan poseban način obeležavamo jednu tragediju, a sa druge strane pokazujemo humanost“, rekao je Đerlek.

Na današnji dan pre 24 godine, pripadnici terorističke organizacije Al-Kaida, oteli su četiri aviona u SAD i njima namerno udarili u zgrade Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, pri čemu je poginulo oko 3.000 ljudi, a zgrade Svetskog trgovinskog centra su se urušile.

(Beta)

