U Danilovgradu evakuisano 12 osoba zbog poplava

U Danilovgradu su i danas nastavljene evakuacije zbog poplava, a ukupno je evakuisano 12 osoba dok je glavni most u tom gradu zatvoren za saobraćaj.

Na teritoriji te opštine poplavljeno je tridesetak kuća i pet ugostiteljskih objekata, a lokalna Služba zaštite i spašavanja od sinoć je evakuisala tri domaćinstva iz sela Klikovače i dva iz Bandića, prenose Vijesti.

Vodostaj reke Zete jutros je dodatno porastao 17 centimetara, pa je u podne bio skoro 12 metara.

Iako meteorolozi najavljuju slabljenje kiše tokom dana, hidrolozi upozoravaju da je situacija i dalje zahtevna, te da su vodostaji na metar od maksimuma otkada se vrše merenja.

Saobraćaj na više magistralnih puteva zbog odrona i pucanja asfalta je i dalje obustavljen, a hidrolog Ervin Kalač za TV Vijesti je pozvao na oprez.

Premijer Albanije Edi Rama saopštio je da su usled povećanog protoka reke Drim, započela kontrolisana ispuštanja vode iz hidroelektrana Koman i Vau i Dejes i upozorio da bi to moglo dovesti do naglog porasta nivoa Skadarskog jezera, ali Kalač kaže da je nivo Skadarskog jezera za sada povoljan i da nema razloga za brigu.

(Beta)

