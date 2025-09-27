U Danskoj dronovi i iznad vojnih baza, sumnja se na Rusiju

Neidentifikovani dronovi su prošle noći leteli iznad vojnih lokacija Danske, uključujući najveću vojnu bazu.

Ove nedelje su preletanjem ometali aerodrome Danske čije vlasti smatraju da bi to moglo da bude delo Rusije što je ona demantovala.

U susednoj Norveškoj, vojska takođe istražuje „moguća viđenja dronova“ rano jutros u blizini svoje najveće vojne baze kod mesta Erlanda, gde su njeni borbeni avioni F-35, rekao je za Frans pres neimenovani vojni portparol.

Kopenhagen će u sredu i četvrtak biti domaćin sastanka šefova vlada EU.

Ministri odbrane 12 zemalja Evropske unije (EU) složili su se u petak da uspostavljanje „zida protiv dronova“ bude prioritet.

Letovi dronova počeli su nekoliko dana pošto je Danska objavila svoju prvu nabavku preciznog oružja dugog dometa, navodeći kao razlog opasnost od Rusije „u godinama koje dolaze“.

U Danskoj je prisustvo dronova prošle noći potvrđeno na „nekoliko vojnih lokacija“, rekao je portparol vojske za AFP, a policija saopštila da su „jedan ili dva drona“ primećena u petak uveče u blizini i iznad vojne baze Karup, najveće u toj zemlji, gde suj svi helikopteri Oružanih snaga, odakle se obavlja nadzor vazdušnog prostora, gde su i škola letenja i pomoćne službe.

„Nismo ih oborili“, saopštila je policija navodeći da se ne zna poreklo dronova i da sarađuje sa Vojskom u istrazi.

Baza Karup deli piste sa civilnim aerodromom Midtjiland koji je bio nakratko zatvoren, ali to nije uticalo na saobraćaj jer u to vreme nije bilo letova.

I u Norveškoj vojska sarađuje s policijom da bi istražila preletanje dronova.

Portparol Zajedničke komande Norveške Brinjar Stordal je rekao za AFP da su najmanje dva drona letela čitav sat iznad osetljivog područja u blizini vojne baze i da te letelice nisu presretnute.

Premijerka Danska Mete Frederiksen (Mette) je u četvrtak rekla da je Danska poslednjih dana bila pod „hibridnim napadima“.

Istražitelji još nisu uspeli da identifikuju odgovorne, ali je ministar odbrane Danske Troels Lund Pulsen rekao u četvrtak da letovi izgledaju kao „delo profesionalnog aktera“.

Premijerka Frederiksen je da „Rusija predstavlja pretnju evropskoj bezbednosti“, Moskva je odbacila bilo kakvo učešće u slučajevima preletanja dronova i njena ambasada u Kopenhagenu je u poruci na društvenim mrežama rekla da su to bile „inscenirane provokacije“ .

Ministar pravosuđa Danske Peter Humelgard je ove nedelje ocenio da je cilj nadletanja da se „poseje strah i stvore podele“ i najavio kupovinu sredstava za detekciju i neutralizaciju dronova.

(Beta)

