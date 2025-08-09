U Deliblatskoj peščari uništena avio bomba koja je jutros uklonjena sa gradilišta u Beogradu na vodi

U Deliblatskoj peščari uništena je avio bomba, sa više od 200 kilograma eksploziva, koja je jutros uklonjena sa gradilišta Beograd na vodi, saopštilo je ministarstvo unutrušnjih poslova.

Bomba je britanske proizvodnje, a zaostala je iz savezničkog bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu. Njeno uklanjanje počelo je jutros, posle 7.00 časova.

Ukupne je težine oko 500 kilograma, nađena je prilikom radova na dubini od oko 2, 5 metra.

Ministar Ivica Dačić izjavio je, tokom akcije, da u njoj učestvuje oko 100 pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, pre svega Sektora za vanredne sitaucije, vatrogasaca spasioca i obične policije.

Podsetio da je Beograd više puta bombardovan tokom istorije tako da se na njegovom području nailazi na zaostale bombe obično prilikom radova, jer se i ne zna gde su sve.

Tako je prošle godine kod Skupštine Srbije nađena teška artiljerijska granata iz Prvog svetog rata, koju je ispalila Austrougarska vojska, dok je ranije iz Niša uklonjena NATO avio bomba teška oko jedne tone.

MUP je saopštio da je su od 2010. pa do kraja 2024. godine, pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP uništili ukupno 35.836 neeksplodiranih ubojnih sredstava.

U to spadaju avio – bombe, raketni projektili, ručne i kasetne avio – bombe, artiljerijske granate, ručni bacači, minobacačke, tromblonske, protivtenkovske i protivpešadijske mine, kao i protivavionska municija.

U periodu od 1. januara ove godine pa do 8. avgusta Odeljenje za zaštitu od eksplozivnih ostataka rata primilo je 192 prijave o pronalasku različitih vrsta oružja.

Specijalistički timovi su izlazili na intervenciju 125 puta na 192 lokacije.

Uklonjeno je i uništeno 427 komada različitih eksplozivnih ostataka rata, 296 komada streljačke municije, šest kilograma eksplozivnih materija, pet detonatorskih kapisli, jedno hemijsko sredstvo, 1.641 komad pirotehničkih sredstava i 29 inertnih sredstava.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com