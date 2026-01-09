U Đakovici pronađeni posmrtni ostaci osobe za koju se sumnja da je nestala tokom rata na Kosovu

Policija Kosova saopštila je da su u Đakovici pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da pripadaju osobi nestaloj tokom rata na Kosovu.

„Policijske ekipe su, u koordinaciji sa Institutom za sudsku medicinu i drugim nadležnim jedinicama, naišle na posmrtne ostatke za koje se sumnja da pripadaju najmanje jednoj osobi koja se nalazi na listi nestalih tokom poslednjeg rata na Kosovu 1998–1999“, navodi se u 24-časovnom izveštaju Policije Kosova.

Navodedeno je da je Institut za sudsku medicinu preuzeo posmrtne ostatke radi daljih medicinsko-forenzičkih ispitivanja.

Na Kosovu se još uvek oko 1.600 osoba smatra nasilno nestalim, dok institucije Kosova kontinuirano optužuju Srbiju za nedostatak saradnje u rasvetljavanju njihove sudbine.

Tokom prošle godine izvršena su iskopavanja na 32 različite lokacije u potrazi za nestalim osobama iz rata, što je rezultiralo pronalaskom posmrtnih ostataka 16 osoba za koje se sumnjalo da su nestale

(Beta)

