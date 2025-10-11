U eksploziji fabrike u Tenesiju 19 ljudi nestalo, a možda i mrtvo

Posle eksplozije, koja je juče sravnila sa zemljom fabriku eksploziva u američkoj saveznoj državi Tenesi, 19 ljudi se smatra nestalim, a strahuje se da su mrtvi, saopštile su lokalne vlasti.

Šerif okruga Hamfriz Krs Dejvis rekao je da je do eksplozije došlo u fabrici Ekjurejt Enerdžetik Sistems koja snabdeva vojsku, i da je to jedna od najužasnijih scena koje je ikada video.

Prema njegovim rečima, više ljudi je poginulo. Međutim, nije rekao koliko tačno, a za 19 nestalih je koristio izraz „duše“, jer zvaničnici i dalje razgovaraju sa njihovim porodicama.

„Nemam šta da vam opišem. Sve je nestalo“, rekao je Dejvis u vezi sa fabričkim kompleksom koji sadrži osam zgrada i prostire se preko šumovitih brda u oblassti Baksnort, na 97 kilometara jugozapadno od Nešvila.

Snimci iz vazduha pokazuju jednu zgradu na vrhu brda kako se puši i olupine spaljenih kola.

Ljudi nastanjeni kilometrima daleko posvedočili su da su eksploziju i osetili i čuli.

Još se ne zna šta je izazvalo eksploziju.

Lokalni republikanski zastupnik Džodi Baret iz obližnjeg grada Dikson rekao je da ga plaše ekonomske posledice uništenja fabrike, jer ona je ključni poslodavac u ovoj oblasti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com