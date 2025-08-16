U eksploziji u fabrici oružja u Rusiji poginulo 11 osoba

U eksploziji u fabrici oružja u ruskoj oblasti Rijazan poginulo je najmanje 11 osoba, objavile su danas vlasti, koje smatraju da je uzrok nepoštovanje bezbednosnih propisa.

„Tokom pretrage ruševina pronađena su još dva tela. Nažalost 11 ljudi je smrtno stradalo“, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije na društvenim mrežama.

Ministarstvo je dodalo da je 130 osoba povređeno a da više od 360 spasilaca učestvuje u operacijama raščišćavanja.

Lokalni mediji navode da se nesreća dogodila u petak ujutro u prostoriji sa eksplozivnom supstancom.

Prema lokalnim medijima, radi se o fabrici Elastik koja se nalazi na oko 60 kilometara od Rijazana, regionalnog glavnog grada. Ta firma, prema lokalnim medijima, proizvodi eksploziv i municiju.

U eksploziji na tom istom mestu 2021. godine, poginulo je 17 osoba.

Ruske vlasti u ovom slučaju nisu pomenule mogućnost da je eksploziju izazvao ukrajinski dron.

Istražni komitet saopštio je da je otvorena istraga zbog „kršenja bezbednosnih mera na opasnim industrijskim prostorima“.

(Beta)

