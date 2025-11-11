U eksploziji u Islamabadu u Pakistanu poginulo 12 ljudi

U eksploziji koju je izazvao bombaš samoubica u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana je poginulo 12 ljudi, ranjeno je 27.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi rekao je da je bombaš samoubica detonirao eksploziv u blizini policijskog vozila ispred kapije okružnog suda u Islamabadu, usmrtivši 12 ljudi i ranivši 27.

Napadač je pokušao da uđe u prostorije suda, ali u tome nije uspeo, pa je aktivirao eksploziv pored policijskog vozila“, rekao je Nakvi novinarima.

Nakvi nije okrivio nijednu militantnu grupu, ali je dodao da vlasti ispituju sve aspekte napada.

On je rekao da su policijski istražitelji potvrdili da je eksploziju izazvao bombaš samoubica.

