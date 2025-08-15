U EU izgorelo pola miliona hektara – duplo više nego prethodnih godina

Šumski požar su ove godine zaključno sa 12. avgustom širom EU uništili više od 511.000 hektara, pokazuju podaci Evropskog sistema za informacije o šumskim požarima (EFFIS).

To je više nego dvostruko veća površina od prosečne između 2006. i 2024. za isti period godine.

Broj požara od početka godine premašio je 1.600 u odnosu na prosečno 717 u istom periodu u poslednjih 20 godina, preneo je briselski Juronjuz.

Evropska komisija saopštila je da je zbog toga broj zahteva za evropsku pomoć u borbi protiv šumskih požara do sada ove godine već isti kao za celu 2024.

„Mehanizam civilne zaštite EU je aktiviran 16 puta tokom tekuće sezone a tek smo na sredini avgusta“, rekla je portparola Komisije Eva Hrncirova.

Poslednja je pomoć u okviru Mehanizma tražila Španija, pre dva dana, što je bio prvi zahtev te zemlje od kada Mehanizam postoji.

Mehanizam je Evropska komisija uspostavila 2001. kako bi se ojačala saradnja u civilnoj zaštiti članica EU i deset država van Unije koje učestvuju u Mehanizmu, uključujući države Zapadnog Balkana.

Bolja saradnja učesnica u Mehanizmu treba da doprinese unapređenju prevencije, spremnosti i odgovora na katastrofe.

Svaka zemlja pogođena katastrofom može da traži hitnu pomoć u okviri Mehanizma a Komisija ima ključnu ulogu u koordinaciji reagovanja i doprinosi troškovima transporta i/ili operativnim troškovima raspoređivanja.

Od pokretanja je Mehanizam civilne zaštite EU odgovorio na više od 770 zahteva za pomoć u i van EU.

(Beta)

