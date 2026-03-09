U Evropskoj kući održan panel posvećen Simon Vej

Panel pod nazivom "Povodom 8. marta – u čast ženama koje su gradile Evropsku uniju", održan je u Evropskoj kući u Beogradu, a panel je bio posvećen Simon Vej, prvoj ženi predsednici Evropskog parlamenta.

Panel je otvorio predsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji Duško Lopandić, koji je rekao da je Vej „simbolizovala evropsko pomirenje i saradnju“.

„Vej je 1979 postala prva predsednica Evropskog parlamenta, čime je simbolizovala evropsko pomirenje i saradnju. Njeno delovanje učvrstilo je moralni i instuticionalni okvir Evropske unije čineći je jednom od ključnih ličnosti posleratne Evrope. izgovorila je rečinicu koja i danas odzvanja „činjenica da smo izgradili Evropu, pomirila me je sa dvadesetim vekom“, rekao je Lopandić.

Govoreći o problemima osvetničke pornografije, Ana Zdravković iz organizacije „Osnažene“, izjavila je da odgovornost osim na društvu leži i na tehnološkim kompanijama.

„Ovo pitanje je danas relevantnije nego ikada i sam problem je višeslojan. Tu se presecaju i pravo i društvo ali i generalno odgovornost tehnoloških kompanija koje omogućavaju lako širenje pornografije putem vestačke tehnologije“, rekla je Zdravković.

Ona je dodala da je prvi korak u rešavanju problema osvetničke pornografije uspostavljanje pravnog okvira.

„Naravno pošto živimo u Srbiji znamo da ne postoji nikakav pravni okvir ni za takozvanu osvetničku pornografiju, a kamoli za veštački napravljenu osvetnicku pornografiju. mislim da bi prvi korak svakako bio pravni okvir jer trenutno ne postoji nikakav zakon koji stiti zene od toga“, izjavila je ona.

Zdravković je ocenila i da je deo problema u tome što pravo i zakoni ne prate razvoj tehnologije.

„Mislim da je trenutno problem što se tehnologija razvija nenormalnom brzinom i pravni okvir ne može da sustigne toliko brz razvitak. Naravno uvek imamo dobar primer tipa u Engleskoj gde stvarno punom parom rade na zakonskoj regulaciji. ali bi svakako prvi korak bio da se stvore konkretni zakoni“, izjavila je ona.

Milica Batričević iz organizacije „BeFem“, izjavila je da je Zakon o rodnoj ravnopravnosti suspendovan zbog rodnosenzitivnog jezika, na inicijativu Saveta za jezik vlade Srbije.

„Mi živimo u državi u kojoj je suspendovan Zakon o rodnoj ravopravnosti i to se desilo zbog rodnosenzitivnog jezika koji je atak na vrednosti tradicionalne ili kako god ti diskursi glasili. U Srbiji je 2021. godine usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti međutim dve godine nakon toga u vladi se osniva savet za jezik i naknadno od strane saveta za jezik dolazi nekoliko različitih kritika usmerenih ka tom zakonu, a jedna od osnovnih kritika je ka korišćenju rodno senzitivnog jezika“, rekla je Batričević.

Ona je dodala i da je tu inicijativu podržala Srpska pravoslavna crkva.

„Tu inicijativu paralelno su podržali Srpska radikalna stranka, Srpska pravoslavna crkva kao i zaštitnik građana Pašalic. Mi trenutno živimo u državi gde je već više od dve godine suspendovan Zakon o ravnopravnosti i gde je on stavljen na ocenu ustavnosti, i gde se u stvari sa tom ocenom ustavnosti šalje poruka da sve to može da čeka ali i da zbog toga što se ne želi zameriti crkvi te stvari su prosto suspendovane“, rekla je ona.

(Beta)

