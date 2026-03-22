U Francuskoj danas drugi krug lokalnih izbora

U Francuskoj se danas održava drugi krug lokalnih izbora sa neizvesnim rezultatima u velikim gradovima, dok su u prvom krugu proboj ostvarile ekstremno desničarska stranka Nacionalno okupljanje i radikalno levičarska Nepokorena Francuska, preneli su tamošnji mediji.

U Parizu kandidatkinja za gradonačelnika, desničarka Rašida Dati (Rachida) ima dobre izglede da pobedi jer je ušla u drugi krug, a dobila je podršku centrističkog predsednika Francuske Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), ali i liderke ekstremne desnice Marin Le Pen.

Između dva kruga stvoreni su savezi kako bi određeni kandidati lakše pobedili.

U desnici su prijavljeni oportunistički savezi Nacionalnog okupljanja i nekih desničarskih stranaka, među kojima je mala stranka UDR. Savez je sklopljen između desničarskih Republikanaca i ekstremno desničarske stranke Erika Zemura (Eric Zemmour) „Ponovno osvajanje“ (La Reconquete).

Zabeleženi su i savezi između Socijalističke partije i Nepokorene Francuske, koji su u suprotnosti sa nacionalnim direktivama Socijalističke partije.

Socijalistički gradonačelnik Marseja Benoa Pajan (Benoit Payan) vodi u svom gradu, ali je odmah iza njega kandidat Nacionalnog okupljanja Frank Alizio (Allisio).

Gregori Duse (Gregory Doucet) iz Zelene stranke, aktuelni gradonačelnik Liona, u tesnoj je trci sa bivšim predsednikom fudbalskog kluba Olimpik Liona Žan-Mišelom Olaom (Jean-Michel Aulas), kojeg podržavaju desnica i centar.

Na drugim mestima, Nacionalno okupljanje i njegovi saveznici su se etablirali u opštinskoj političkoj areni, što je njihov cilj godinu dana pre predsedničkih izbora.

Oni vode u najmanje 58 opština, u poređenju sa samo 11 u prvom krugu lokalnih izbora 2020. godine.

Makron je posle prvog kruga održanog pre sedam dana, upozorio na opasnost koju ekstremne stranke predstavljaju za Republiku dok se približava drugi krug lokalnih izbora.

Predsednik Francuske je naglasio da partijsko manevrisanje ne bi trebalo da zamagljuje određene principe.

„S jedne strane, ne možemo ignorisati retoriku i postupke preterivanja, bez obzira na njihovo poreklo, a sa druge strane, ne možemo ignorisati republikanske principe koji se negiraju, bez obzira na njihov izvor“, rekao je Makron.

Lokalni izbori će biti test za političke snage, godinu dana pre predsedničkih izbora 2027. godine, podsećaju francuski mediji.

(Beta)

