U Francuskoj danas građanska akcija – Blokiraj sve

U Francuskoj je jutros počela građanska akcija Blokiraj sve, inicijativa nastala na društvenim mrežama, dok je već privedeno oko 75 osoba na širem području Pariza.

Ta akcija blokiranja saobraćajnica i izbegavanja kupovine dolazi u trenutku političke krize u Francuskoj koja posle smene centrističkog premijera Fransoa Bajrua (Francois Bayrou) i imenovanja novog mandatara, dosadašnjeg ministra odbrane Sebastijena Lekornija (Sebastien Lecornu), čeka novu vladu.

Nekoliko akcija i oko 75 hapšenja, prema policiji, dogodilo se na širem području Pariza, posle blokada puteva i pokušaja blokada prometne obilaznice oko glavnog grada Francuske.

Oko 6.000 policajaca i žandarma mobilisano je u glavnom gradu, gde su novinari AFP-a posmatrali razne akcije. U zoru je oko 100 mladih aktivista iz autonomnog pokreta blokiralo autobusku stanicu u severnom delu Pariza, pre nego što je policija intervenisala.

U Parizu je saobraćaj „gotovo normalan“ za metro i autobuske mreže i dok je mali poremećaj na određenim međugradskim železničkim vezama koja prolaze kroz Pariz, kao što je linija koja opslužuje međunarodni aerodrom Šarl de Gol.

Prve akcije su takođe prijavljene na zapadu zemlje, gde su demonstranti palili predmete na vijaduktu u Normandiji.

Blokade su najavljene na kružnim tokovima u Nantu, na zapadu Francuske, kao i u Tuluzu na jugozapadu, gde je oko 200 demonstranata već blokiralo prometnu obilaznicu koristeći gume i razne ograde i kante za smeće.

Vlada je najavila da će snage bezbednosti biti raspoređene u osetljivim područjima, obećavajući „nultu toleranciju“, sa oko 80.000 žandarma i policajaca mobilisanih širom Francuske.

Kako su ranije preneli tamošnji mediji, pozive na blokadu izdalo je i nekoliko sindikata, posebno u sektoru transporta i medicinskih usluga, a najavljene su i druge akcije, od kojih neke podsećaju na nekadašnje akcije građanskog pokreta Žuti prsluci, sa blokadama puteva.

Glavni razlog je pad kupovne moći, dodali su mediji.

(Beta)

