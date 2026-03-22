U Francuskoj do 17.00 časova glasalo 48,10 odsto građana u drugom krugu lokalnih izbora

U Francuskoj je danas do 17.00 u drugom krugu lokalnih izbora izašlo 48,10 odsto glasača, saopštilo je tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova i dodalo da je pre sedam dana u prvom krugu izašao gotovo isti broj birača.

Birači u više od 1.500 opština širom Francuske danas izlaze na birališta na drugi krug lokalnih izbora koji je neizvestan u većini većih gradova, posebno u Parizu i Marseju, preneli su francuski mediji.

U Parizu, kandidatkinja desničarske stranke Republikanci je bivša ministarka kulture Rašida Dati (Rachida) koja je posle prvog kruga dobila podršku centrističkih, ali i ekstremno desničarski stranaka, što bi joj moglo doneti pobedu.

U glavnom gradu je tradicionalno vladala levica.

U Marseju, aktuelni levičarski gradonačelnik Benoa Pajan (Benoit Payan) suočava se Frankom Aliziom (Allisio) kandidatom ekstremno desničarskog Nacionalnog okuplanja.

Između dva kruga stvoreni su savezi kako bi određeni kandidati lakše pobedili.

U desnici su prijavljeni oportunistički savezi Nacionalnog okupljanja i nekih desničarskih stranaka, među kojima je mala stranka UDR. Savez je sklopljen između desničarskih Republikanaca i ekstremno desničarske stranke Erika Zemura (Eric Zemmour) „Ponovno osvajanje“ (La Reconquete).

Zabeleženi su i savezi između Socijalističke partije i radikalno levičarske Nepokorene Francuske, koji su u suprotnosti sa nacionalnim direktivama Socijalističke partije.

Lokalni izbori će biti test za političke snage, godinu dana pre predsedničkih izbora 2027. godine, podsećaju francuski mediji.

(Beta)

