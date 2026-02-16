U Francuskoj pretresi u sklopu istrage veza bivšeg ministra Džeka Langa i pokojnog Epstina

Pretresi su danas u toku u okviru preliminarne istrage protiv bivšeg ministra kulture, a zatim i prosvete, socijaliste Džeka Langa (Jack, 86) i njegove ćerke Karoline Lang (Caroline, 64) zbog pranja novca i poreske prevare u vezi s aferom pokojnog američkog finansijera i podvodača žena i maloletnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein, 1953-2019), saopštilo je državno Finansijsko tužilaštvo.

Istražitelji Nacionalne kancelarije za borbu protiv prevara sprovode pretres u Institutu arapskog sveta u Parizu, čiji je Džek Lang bio predsednik do ostavke pre nešto više od nedelju dana, posle otkrivanja njegovih finansijskih veza sa Epstinom koji je pod sumnjivim okolnostima umro u američkom zatvoru, preneli su mediji.

Francusko tužilaštvo pokrenulo je 6. februara preliminarnu istragu o sumnji na tešku poresku prevaru i pranje novca, posebno u vezi sa ofšor-kompanijom na Američkim Devičanskim Ostrvima, koju je 2016. godine osnovao Epstin u korist Karoline Lang.

„Istraga dolazi nakon nedavnog objavljivanja gotovo tri miliona dokumenata i fajlova Ministarstva pravde SAD koji se odnose na sudske postupke i istrage usmerene protiv Epstina“, navelo je tužilaštvo.

(Beta)

