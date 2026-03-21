U Francuskoj sutra drugi krug lokalnih izbora, mnogi kandidati osuđeni ili umešani u afere

U Francuskoj će sutra biti drugi krug lokalnih izbora, dok su u prvom krugu održanom pre nedelju dana ekstremno desničarska stranka Nacionalno okupljanje i radikalno levičarska Nepokorena Francuska ostvarile proboj, a mnogim kandidatima nije smetalo da ostvare dobre rezultate, iako su već bili osuđeni, ili umešani u afere korupcije.

Da li u Parizu desničarka i bivša ministarka kulture Rašida Dati (Rachida), čije se ime pojavilo u desetak slučajeva koji uključuju optužbe za korupciju, može da pobedi i pretvori glavni grad Francuske u desničarski, zapitao je portal Medijapar (Mediapart) podsećajući da je dugo u Parizu gradonačelnik bio iz redova levice.

U Parizu kandidatkinja za gradonačelnika, Rašida Dati ima dobre izglede da pobedi jer je ušla u drugi krug, a dobila je podršku centrističkog predsednika Francuske Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), ali i liderke ekstremne desnice Marin Le Pen, preneo je Medijapar dodajući su se Rašidi Dati „složile sve kockice“ za eventualnu pobedu.

Francuski portal je podsetio da su u drugi krug lokalnih izbora u brojnim gradovima ušli kandidati koji su bili osuđeni, ili su teško umešani u korupcijske skandale.

Medijapar je naveo nekoliko kandidata za gradonačelnike koji su osuđeni, među kojima kandidat Nacionalnog okupljanja Luj Alio (Louis Alliot) koji u junu čeka presudu za zloupotrebu javnih sredstava.

Francuski portal je naveo imena kandidata optuženih za pranje novca, poresku prevaru, zloupotrebu javnih sredstava ili za organizovanu prevaru.

Svi kandidati koji čekaju neku presudu imaju pravnu privilegiju da su nevini do izricanja presude i kazne. Kako se takva podrška kandidatima u prvom krugu može razumeti uprkos tako ozbiljnim optužbama, zapitao je Medijapar.

„Naše doba obeležavaju monarhijske tendencije, tako što se oni na vlasti osećaju da uživaju neka prava gospodarenja, ili božanske privilegije. Stoga takvi misle da mogu da zaobiđu uobičajena pravila“, rekla je advokat Kristel Maza (Christelle Mazza), koja brani nekoliko uzbunjivača u državnoj službi.

Birači Luja Alioa smatraju da se on nije lično obogatio i da je sve što mu se pripisuje to uradio za interese stranke, čime se minimalizuje njegov sudski proces.

Stručnjak David Žiban (Giband) ocenio je da nedostatak svesti o uticaju skandala i korupcije nekih lokalnih kandidata može da bude pogoršan „banalizacijom političkih nedela, čak i kada su ona pravno osuđujuća“.

Medijapar se osvrnuo i na proboj imigracioanih kandidata u predgrađima velikih gradova.

U nekoliko predgrađa sa radničkom klasom probile su se ličnosti iz sveta lokalne zajednice ili sporta, uglavnom iz imigrantskih sredina. Te ličnosti nisu povezane ni sa jednom političkom strankom, što može da predstavlja „glavobolju“ za levicu koja je u takvim sredinama imala prednost u odnosu na desnicu i ekstremnu desnicu.

U tim sredinama, prednost su imali aktivisti koji su angažovani za dobrobit zajednice i nisu povezani sa političkim strankama.

Što se političke sfere tiče, period između dva kruga lokalnih izbora obeležen je savezima između Socijalističke partije i radikalne levice, koji su u suprotnosti sa nacionalnim direktivama Socijalističke partije.

U desnici su prijavljeni oportunistički savezi Nacionalnog okupljanja i nekih desničarskih stranaka, među kojima je mala stranka UDR. Savez je sklopljen između desničarskih Republikanaca i ekstremno desničarske stranke Erika Zemura (Eric Zemmour) „Ponovno osvajanje“ (La Reconquete).

(Beta)

