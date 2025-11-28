U Francuskoj uskoro i pomorske intervencije protiv ilegalnih prelazaka u Englesku

Francuska je danas objavila da će „uskoro“ početi presretanje malih čamaca švercera ljudi na moru na putu ka Engleskoj, pre nego što se u njih ukrcaju migranti.

Ova promena politike, koju je Pariz pokrenuo pod pritiskom Londona, pripremana je mesecima.

Francuske vlasti su se mučile da onađu način da se suprotstave „taksi čamcima“ – metodu koju koriste krijumčari čiji čamci isplovljavju daleko od obala gde se migranti okupljaju. Čamac se približava obali i iz mora pokupi putnike i vozi ih ka Engleskoj.

„Pomorska žandarmerija će uskoro moći da sprovodi kontrolne i intervencione operacije na moru na plovilima za koja se sumnja da su taksi čamci“, rekla je za AFP Pomorska prefektura Lamanša i Severnog mora (Premar), ali Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo agenciji na pitanje o tome.

Portparol britanske vlade je danas rekao za AFP samo da London „već radi na tome da vlasti u Francuskoj reformišu svoju pomorsku taktiku kako bi mogle da intervenišu u plitkim vodama“.

Kada se plovilo švercera ljudi nađe na moru, zbog rizika takjve operacije može da interveniše samo služba spasavanja kada je to predviđeno međunarodnim konvencijama.

Od sada će se u Francuskoj sprovoditi i „operacije kontrole i intervencije (…) na osnovu studija koje sprovode sve relevantne državne službe“, saopštila je Pomorska prefektura.

Te buduće operacije pomorske policije „uzimaju u obzir najveću važnost zaštite ljudskog života“ i planiraju se pre ukrcavanja putnika da se ne bi ugrozili njihovi životi, rekao je portparol Pomorske prefekture za AFP.

Međutim „u ovoj fazi se ne razmatra upotreba mreža za zaustavljanje taksi-čamca“, rekla je Pomorska prefektura.

Taj metod, pomenut u štampi prošle nedelje, izazvao je negodovanje organizacija za pomoć migrantima i Amnesti internešenela i drugih nevladinih organizacija.

„Taksi-čamci“ preuzimaju putnike na jednoj ili više „stanica“ i plove ka Engleskoj, preopterećeni, redovno s više od 70 ljudi.

Najmanje 27 migranata je poginulo ove godine tokom tih opasnih pokušaja prelaska Lamanša, po podacima AFP-a.

Od 1. januara, više od 39.000 ljudi je stiglo malim čamcima do engleske obale po britanskim podacima. To je više nego u celoj 2024. godini, ali manje nego 2022, rekordne godine sa 45.000 uspešnih prelazaka.

Više od polovine onih koji su ilegalno stigli u Veliku Britaniju između septembra 2024. i septembra ove godine su pet nacionalnosti: Eritrejci (najzastupljenija nacionalnost), Avganistanci, Iranci, Sudanci i Somalijci.

Britanska laburistička vlada je pod pritiskom krajnje desnice ovog meseca najavila reformu kojom će pooštriti politiku azila i imigracije, nadajući se da će obeshrabriti dolazak ilegalnih migranata u malim čamcima koje se bori da zaustavi.

(Beta)

