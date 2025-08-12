U gašenju požara kod Podgorice poginuo vojnik, drugi teško povređen

U gašenju požara u Kučima kod Podgorice je danas poginuo mlađi vodnik Vojske Crne Gore Dejan Božović (42) iz Danilovgrada, a vodnik Marko Iković (43) je teško povređen, saopštilo je Ministarstvo odbrane Crne Gore.

Nesreća se dogodila kada se kamion-cisterna u kojem su bili prevrnuo niz strminu pored puta ka mestu Kupusci u Kučima.

U Crnoj Groji je nekoliko velikih požara i vatra ugrožava kuće u selima u okolini Podgorice, Bijelog Polja, Nikšića, kod Čanja i Buljarice.

Evakuisano je više porodica iz Đurkovića kod Podgorice, izgorela je kuća, okućnice, pomoćni objekti i bale sena, prvi su podaci sa terena.

U gašenju su angažovani svi kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasci iz čitave Crne Gore, vatrogasni helikopter iz Srbije i vatrogasni avion „kanader“ iz Hrvatske.

Gašenje požara otežavaju vetar i ekstremno visoke temperature koje u pojedinim delovima zemlje prelaze 40 stepeni.

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović sazvao je za večeras hitnu sednicu Saveta za odbranu i bezbednost „zbog dramatične situacije izazvane širenjem požara širom države“.

Njegov kabineta je saopštio da je on jutros razgovarao sa predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem posle čega je hrvatski „kanader“ stigao u Crnu Goru, a i da je zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za pomoć koju je poslala Srbija.

„U toku dana razgovarao je i sa Radmilom Šekerinskom, zamenicom generalnog sekretara NATO-a. Ona je predsednika obavestila da je aktiviran EADRCC – glavni mehanizam Alijanse za civilni odgovor u vanrednim situacijama, čime je državama članicama upućen zahtev za hitnu pomoć“, piše u saopštenju Milatovićevog kabineta.

U gašenju požara u Crnoj Gori će pomoći i 100 vatrogasaca iz Austrije uz opremu za gašenje požara, saopštio je danas premijer Milojko Spajić posle razgovora sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom koji je bio u poseti Podgorici u okviru balkanske turneje.

(Beta)

