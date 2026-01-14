U Gazi počinje sprovođenje Druge faza sporazuma Izraela i Hamasa o primirju

SAD su danas saopštile da počinje naredna, Druga faza sprovođenja sporazuma o prekidu vatre Izraela i palestinskog pokreta Hamas u Pojasu Gaze.

Ta faza obuhvata razoružavanje Hamasa, početak rekonstrukcije objekata te ratom razorene teritorije i uspostavljanje kao vlasti „grupe palestinskih stručnjaka koji će pod američkim nadzorom voditi dnevne poslove u Gazi“.

Stiv Vitkof, specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa, napisao je na mreži Iks da sporazum čijem je postizanju posle dve godine rata doprineo Tramp, ulazi u Drugu fazu, uključujući uspostavljanje „tehnokratske vlade“ u Gazi.

„Danas u ime predsednika Trampa najavljujemo pokretanje Faze Dva predsednikovog plana od 20 tačaka za okončanje sukoba u Gazi, i krećemo se sa primirja ka demilitarizaciji, tehnokratskoj vladavini i rekonstrukciji“, napisao je Vitkof na mreži Iks.

On je rekao da se u Drugoj fazi uspostavlja „prelazna tehnokratska palestinska uprava“ u Gazi – novi Nacionalni komitet za upravu Gazom (NCAG), i počinje puna demilitarizacija i rekonstrukcija Gaze, a „pre svega razoružavanje svog neautorizovanog osoblja“ – neovlašćenog da bude naoružano.

Vitkof je dodao da SAD očekuju od Hamasa da u potpunosti ispuni svoje obaveze, uključujući i predaju Izraelu tela poslednjeg taoca, a ako to ne uradi, „posledice će biti teške“.

„Važno je da je u Prvoj fazi isporučena istorijski velika humanitarna pomoć, zadržalo se primirje, vraćeni su svi živi taoci i tela 27 od 28 mrtvih talaca. Duboko smo zahvalni Egiptu, Turskoj i Kataru zbog njihovog neophodnog posredovanja koje je omogućilo sav dosadašnji napredak“, napisao je Vitkof.

Pred tim novim ključnim korakom napred – Drugom fazom sprovođenja sporazuma i novom vlašću u Gazi su ogromni izazovi, uključujući raspoređivanje međunarodnih snaga bezbednosti koje treba da nadgledaju sprovođenje sporazuma i težak proces razoružavanja Hamasa.

Vitkof nije dao detalje o tome ko će biti u novoj „prelaznoj palestinskoj upravi“ koja će vladati Gazom.

U zajedničkom saopštenju Egipat, Turska i Katar – posrednici za postizanje sporazuma o primirju, nazvali su ulazak u Drugu fazu važnim razvojem događaja čiji cilj je učvrščivanje stabilnosti i popravljanje humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

Te tri države su pozdravile uspostavljanje palestinskog tehnokratskog odbora i objavile da će ga predvoditi 59-godišnji inženjer i stručnjak za ekonomski razvoj i rekonstrukciju Ali Šaat, poreklom iz Gaze, bivši zamenik ministra saobraćaja u međunarodno priznatoj Palestinskoj upravi.

(Beta)

